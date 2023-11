Jõulufänn Luisa Rõivas: tahan ka oma lastesse jõuluarmastust süstida

Rõivaste majapidamises pannakse kuusk püsti novembri alguses. Aastaid muusikuna tegelenud Luisa selgitas, et kuna aasta viimased kuud on muusikute jaoks kibekiire aeg, aitab ehteis kodu jõuludel rutem pärale jõuda. "Võib-olla ongi hea kui kodu on hästi jõulune, paned oma küünla põlema ja on tunne, et kohe-kohe ongi jõulud kohal," arutles ta.

Armastuse jõulude vastu päris Luisa oma emalt. "Ta oli ka algklasside õpetaja, mis tähendab, et tema käeline oskus oli üsna tugev. Meil olid kõik vaasid erinevaid kaunistatud oksi täis ning aknad olid lumehelbeid, päkapikke ja kõiki maailma tegelasi täis. Lisaks oli meie maja oli alati tuledes – see oli kaugelt näha, et meie kodus olid säravad tähekesed akendel," meenutas ta.

Suure jõuluarmastuse on ta suutnud ka oma lastele pärandada. Peretütar Miina Rihanna armastab jõulude juures enim jõulutunnet, mis hinge poeb. "Eriti kui on valge ilus lumi õues, siis on eriti suur ja hea jõulutunne," kirjeldas ta.

Rõivaste majas on kolm kuuske. "Üks on hästi pisikene kunstkuusk, siis on natukene suurem kunstkuusk ja siis on kõige suurem," loetles Luisa. "Ma arvan, et me oleme esimene pere, kes kuuse üles paneb," sõnas Miina Rihanna.

Pereisa Taavi nentis, et kodu jõuluseks muutmisel tema kätt eriti külge panna ei jõua. "Õnneks on lapsed piisavalt suured, et saavad Luisat aidata. Pean tunnistama, et minul ei ole olnud mahti see aasta kaasa lüüa."

Kingitustest olulisemaks peab Luisa aega, mida ta oma perekonnaga jõuludel veeta saab. "Meil on iga aasta jõululaupäeval pere koos. Kõige rohkem, kui ma nüüd ei eksi, oli meil laua taga 21 inimest. Meil on päris suur perekond," rõõmustas ta.