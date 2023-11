Margus Kappel: minu töö oli kõik roppused intervjuust välja lõigata

"45 aastat on bändi Rock Hotel sünnist möödunud, raamatki valmis saanud. Minu nädalavahetused on nüüd palju rahulikumad," ütles Margus Kappel. "Sellist metsikut pressi enam ei taha nagu omal ajal, kolm kontserti päevas."

"Pianisti oskus on kohaneda igasuguste instrumentidega, sest oma klaverit kontserttuuridele endaga kaasa ei vea. Vahel on pidanud mängima ka häälest ära klaveritega, süntesaatori tulekuga läks ka minu elu kergemaks," meenutas Kappel. "Minu klaveriõpetaja oli väga hea pedagoog Ada Kuuseoks, kes mängib siiani klaverit. Mina olin ju logard, tegin kõike viimasel hetkel, juba kooli ajal käisin bändis mängimas, aga kuidagi vedasin ikka välja."

Enda sõnul õppis Kappel enne nooti kirjutama, kui kirjutama. "Mul on absoluutne kuulmine," lisas ta. "Neil, kes nooti ei tunne, on jälle väga hea muusikaline mälu. Meie õppisime omal ajal lugusid mängima kuulmise järgi. Kuulad ja mängid järgi, see arendab kõige rohkem."

"Vahel on muusikast ka täiesti kõrini saanud, mõnikord on seda näha ka," tunnistas Kappel. "Nooruses oli kogu aeg huvitav, vanast peast lähed pilli taha, kui vaja on."

Omal ajal kutsus Uno Naissoo Kappeli Otsa kooli klaveriõpetajaks. "Aga reisisime bändiga palju ja õpetamine oli katkendlik, algul mulle õpetamine üldse ei meeldinud," meenutas Kappel. "Siis läksin ETV-sse muusikaliseks kujundajaks. Kui näiteks tehti intervjuu kaevuriga, siis toodi mulle lint, kust pidin kõik roppused kääridega välja lõikama, see tähendas, et iga teine sõna tuli mul välja lõigata ja siis intervjuu taustaks otsisin mingi vapra sümfoonilise teose, mida nimetati tööstusmuusikaks, seda oli meil terve riiulitäis."

Nüüdseks on Kappel juba seitse aastat Gustav Adolfi Gümnaasiumis klaveriõpetaja olnud. "Lapsed on üldiselt tublid, mõni üksik käis küll ringi, et tehke must geenius aga vot, ei tee," naeris Kappel. "Raul Vaigla oli mul üldklaveri õpilane, kes tahtis kuskile jõuda, sai alati hakkama. Mul on väga head pedagoogilist repertuaari, mida mängida. Üritan õpilasi ikka edasi aidata, mis iganes tasemel nad siis parasjagu on. Ühe endise õpilase ema tuli mulle kunagi tänaval vastu ja ütles, et te olete äge õpetaja, see tegi küll tuju heaks. Klaverimängija ei tohi muutuda vastikuks."