Madis Jürgen: Rock Hotel on Eesti muusikaloos ülitähtis

Ajakirjanik Madis Jürgen, kes andis välja raamatu "Rock Hotel. Viimane mäng" ütles "Hommik Anuga" stuudios, et kuigi bänd esitas palju kavereid, olid lindistused rokklegendide muusikast just see, mis bändile elu sisse puhus.

Rock Hotel on vaatamata kaverite esitamisel Jürgeni hinnangul ülitähtis bänd eesti muusikaloos. "Ega nad ise seda ei põe, et nad kaveribänd on. /.../ Nad on teinud muidugi ka ise. /.../ Ise nad mõtlesid, et mis me pungestame. See bänd algas nii, et nad hakkasi käima Heigo Mirka juures. Tal on Eesti suurim lindkogu," selgitas Jürgen.

Mirka hakkas juba 1960. aastate algul lindistama välismaa raadiotest olulist rokkmuusikat. "Siis 1978. aasta märtsis läksid neli noorhärrat pärast ühte Tallinna kesklinnas peetud ägedamat sünnipäeva Mirka juurde Mustamäele. Kuulame siis ka mussi. Sellest see hakkas," jutustas Jürgen.

Lihtsat kronoloogilist ja entsüklopeedilist ülevaadet Jürgen teha ei tahtnud. "Võiks ikka olla lugu, mis edeneb, areneb ja kuskile jõuab. Mina võtsin selleks tänu Margit Kõrvitsale, kes neist filmi tegi, selle viimase mängu. Selle ümber oli ka kõvasti tralli. Kas see nüüd on siis viimane või ei ole. Ühist meelt ei olnud," selgitas Jürgen.

1990. aastate algus oli Jürgeni sõnul muidu rõõmsa bändi ajaloos veidi kurvem aeg. "Siin ei olnud ju midagi teha. Keegi ei tellinud sind enam mängule. Raha kellelgi ei olnud. Siis nad olidki Soomes. See neid päästis," selgitas Jürgen ja lisas, et raskemaid aegu tuli ette ka uuel sajandil kui Mirkat tabas raske haigus.