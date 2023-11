Arhanna lauluvõistluse järel: andsin endast maksimumi

Võistluspäeva hommikul oli Arhanna kurk veel päris haige. "Ma andsin endast maksimumi ja mulle väga meeldis laval olla. See oli hea kogemus," ütles Arhanna.

5000-pealine publik noort lauljat ei heidutanud. "Ma olin väga rõõmus, et saan noorte Eurovisioonil osaleda. /.../ Laval mõtlesin kõige rohkem ikka laulu peale," ütles noor laulja.

Arhanna kurguvalu lõi välja juba eelneval õhtul. "Eks see on lauljate puhul kõige suurem hirm alati, et hääl oleks korras. Läks seekord nii, aga Arhanna oli väga vapper ja tegelikult on tore, et võtsime otsuse vastu, et Arhanna saaks selle kogemuse ja ta sai hakkama. Nii et väga väga tubli," ütles lauluõpetaja Margot Suur.