Vaata, kuidas esines Arhanna noorte Eurovisioonil

"Hoiame kokku" on laul sõprusest ja sellest, kuidas kõigil on vaja kedagi, kes hoiaks ja oleks toeks. Laul sündis kahe sõbranna, Arhanna Sandra Arbma ja Rael Laikre koostöös. Arhanna loodud on laulu algne viis, Raeli ülesandeks jäi sõnade kirjutamine.

Produtsent ja laulukirjutaja Karl-Ander Reismann on Arhanna algsele loomingule tuginedes aidanud laulu muusikaliselt edasi arendada. Laulusõnasid aitas omakorda viimistleda kirjanik Leelo Tungal.