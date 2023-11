Jaagup Kreem: ma pole hetkel väga suur Eesti riigi fänn

Kreemi arvates ei peaks eluloolugusid kirja hakkama panema enne 70. sünnipäeva. "Ma ei arva, et mu elu on nii läbi juba. Ott tegi selle muidugi ära, kui ta oli 21," muigas ta.

Lepland õigustas, et tegu oli siiski fänniraamatuga. "See võttis kokku kaheksa kuud minu superstaari saate järgset elu. Ma isegi tahaks seda raamatut kunagi veel isegi lugeda," märkis ta.

Ines pole veel memuaare kirja hakanud panema. "Ma olen mõelnud, et tuleks hakata kirja panema, just lapse kõrvalt, nii toredaid seiku on, mis võivad meelest ära minna," rääkis Ines ja lisas, et nooremas eas ta siiiski pidas päevikut. "Need tuleks üles otsida, äkki seal on toredaid mõtteid ja kunagi 70-aastaselt saab hakata memuaare kirjutama," naeris ta.

Eurovisioonil osalemise ajale vaatab Ines hetkel tagasi teise pilguga kui varem. "20 aastat on ju mööda läinud, et see on ikka pigem selline äge periood, mida meenutada. Vahetult pärast Eurovisiooni tõenäoliselt mul olid seal omad traumad, sest kõik see meedia – sealt tuli nii positiivset kui ka negatiivset – ja ma elasin seda tollel ajal raskemini lihtsalt üle," mõtiskles ta.

Ines peab end kindlalt Eesti patrioodiks. "Mingil hetkel käis minus see klõks ära, et ma tahan ainult ikkagi Eestis olla," sõnas ta. Kreem on enda sõnul väga suur Eesti patrioot just geograafilises mõttes, viidates neljale aastaajale.

"Ma ei tea, kas ma olen praegu liiga suur selle riigi fänn," nentis Kreem. "Seda sellepärast, et kui Kennedy kunagi ütles, et ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha riigi jaoks, siis ma arvan, et riik peab olema ellu kutsutud inimeste pärast, mitte inimesed ei ela siin riigi pärast," arvas ta

Saates taheti esialgu esitada Inese poolt kuulsaks lauldud lugu "Kus kulgeb kuu", kuid Linalakk ja Bonzo laulsid seda juba, mistõttu esitati Ott Leplandi lugu "Sinuni".

Ines meenutas, et "Kus kulgeb kuu" ühtepuhku saatis laulu autor Mihkel Raud talle pidevalt sõnumeid, mis tänasid Inest, et loo tiheda mängimise eest talle pidevalt autoritasusid laekus. "Ma olen nii tänulik, et Mihkel tegi sellele laulule eestikeelse teksti. See oli minu lapsepõlve lemmiklugu, aga see oli inglise keeles. See, kuidas ta lendu on läinud, on ikka nii mega," rõõmustas Ines.