Birgit Sarrap: tänapäeva noored on eluks rohkem valmis

Varsti selgub superstaari saate tänavuse hooaja võitja. Laulja ja lauluvõistluse kohtunik Birgit Sarrap tõdes, et kõik finalistid on väga tugevad isiksused ja väga tublid, kuid võitjat ta ennustada ei oska.

Superstaari saate võitjat ei oska Sarrap ette ennustada. "Eelmisel hooajal sellises staadiumis ma vist juba aimasin, aga sellel aastal tõesti mitte. Erakordselt tasavägine on võistlus," kommenteeris ta.

Sarrap nentis, et paratamatult tekivad saate jooksul lemmikud ning on kurb kui nad välja langevad. "Ei ole ju tegelikult oluline mitmenda koha sa saad. Meie ajalugu on näidanud, et ka neljandal või kuskil kaugemal kohal artistid võivad jõuda väga kaugele," märkis Sarrap.

Saates kannab Sarrap tihti väga ekstravagantseid kostüüme. "Minult küsiti, kas ma olen nõus selliseid väikseid katsetusi tegema, näiteks Ameerika formaadis oli Katy Perry selles olukorras, kellele igasugu huvitavaid asju selga pandi. Ma muidugi päris kõike ei lase endaga teha," naeris Sarrap. "Loodan, et need asjad näevad enamasti väga kihvtid välja ja midagi natuke sellist uuenduslikku, et oleks inimestel põnev vaadata," lisas ta.

"Tänapäeva noored on eluks rohkem valmis ja kuidagi täiskasvanulikumad kui mina sel ajal olin," arvas Sarrap praeguseid osalejaid vaadates. "Nad on päris tugevad isiksused ja hästi tublid, aga pisaraid ikka näeb igas saates," märkis ta.

Enda osalemisajale tagasi vaadates, tundis Sarrap, et võistlus oli toona natuke olulisem. "Sellel ajal võita oli natuke kergem ja võib-olla ka karjääri alustada kergem. Tänapäeval saab ka teistmoodi lihtsalt lauljaks saada," arvas Sarrap.

"Minu elu kardinaalselt muutus alates sellest päevast, 10. juunil aastal 2007, kui hakkas tramburai pihta. See käib siiamaani, aga mina naudin seda õnneks," kinnitas ta.

Saabuv jõuluaeg tähendab Sarrapile kiiret aega. "See on väga tore aeg, see inimestega kohtumine ja inimesed kuidagi muutuvad heldemaks, toredamaks, armsamaks," sõnas laulja. Tänavu tuuritab Sarrap koos bändiga The Swingers ning külalissolistina teeb kaasa Karl-Erik Taukar, kellega pole Sarrap varem suuremaid kontserte andnud. "Tulevad kindlasti sellised väga liigutavad, toredad ja meeleolukad ning kvaliteetsed kontserdid," kinnitas Sarrap.