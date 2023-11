Toomas Lunge: kõige olulisem on endaga sõbraks saada

Toomas Lunge tähistab detsembris oma 60. sünnipäeva. Muusik loodab, et praeguseks on ta enesega paremas läbikäimises kui aastaid varem. Pühapäevases "Hommik Anuga" saates tuleb juttu juubelist, sõpradest ja muusikast.

"Tavaliselt ollakse selle 50 pärast rohkem elevil, see tundub nagu hirmutavam. 60 on minu arust mõnus," sõnas Lunge. "Nii kaua kuni tervist on veel, on mõnus hommikul üles tõusta, väga ei valuta, on soe, kodust pole välja visatud. Siis sa mõtled, et on ju hästi," arutles Lunge.

Bändi võrdles Lunge perega. "Mingil ajal on ta täiesti perekond, need suhted on rohkem perekondlikud kui päris perekonnaga. Sellest tekivad teatud tüdimused ka kindlasti. Eeldus on, et kui oled loominguliselt ühel lainel, siis peaks olema nagu sõbrad ka," arvas Lunge.

Kui Justamendiga on suhted läbi aastate olnud küllaltki sujuvad, siis Kaunimate Aastate Vennaskonnaga on Lunge sõnul saavutatud tase, mille puhul omavahelised suhted lähevad aina teravamaks. "Me kasutame seda laval ära ja inimesed arvavad, et see on nali, aga see on päriselt," naeris Lunge.

Uusi sõpru tekib Lunge hinnangul vanemas eas harva. "Kõige olulisem on endaga saada sõbraks. Enne, kui seda pole saanud, ei saa ka teistele päris hea sõber olla," sõnas Lunge. "Ma tahaks loota, et ma olen endaga paremas läbisaamises kui aastaid varem," lisas ta.

Lunge sõnul on talle iseloomulik suur tahe kõigile meelepärane olla. "Esinejana sa paratamatult tahad meeldida, aga mul on see natuke üle ääre läinud," arvas ta.

"Kui ma olin teismeeas, siis ma ei sallinud oma isa seda omadust, et ta patsutas alati kõiki võõraid inimesi, tegi joviaalseid nalju ja rääkis mingite poemüüjatega. Ja nüüd ma vaatan ennast, ma tõesti räägin kõikide poemüüjatega, teen täpselt samu asju. Ei ole midagi teha," nentis Lunge.

Lunge arvates iseloomustab päris sõprust võime andestada. "Sõprus on alati tugevam kui armastus, mis käib üles-alla," arvas ta. "Ma ei mäleta, et mul oleks keegi vaiba alt tõmmanud, mind reetnud. Ma ei mäleta seda tunnet. Mul on tõesti vedanud, et mu ümber on nii palju ägedaid inimesi, kellega on nii mõnus selles samas elus koos olla," rõõmustas Lunge.