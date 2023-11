Trammihuviline: see huvi on kas suur hobi või haigus

Peebo tahaks hea meelega hobikorras tramme juhtida, kuid kuna ta on alles 16-aastane, siis ei saa ta veel erinevaid vajalikke eksameid ja pabereid vormistada. Seetõttu jagab Peebo oma huvi trammide ja üldiselt ühistranspordi vastu sotsiaalmeedias.

"Ma jäädvustan neid hetki, kui ma reisin. Ka teiste linnade transpordi avastamine on minu jaoks hästi huvitav ja vaatan seda selle pilguga, kuidas tulevikus seda tuua meile," rääkis Peebo. Piltide ja videote juurde paneb Peebo ka informatsiooni jäädvustatud mudelite kohta.

"Informatsiooni leidmine on see, mis teeb selle hobi põnevaks," sõnas ta. Infot eri sõidukite kohta saab Peebo internetist, sõidukite enda seest, kui ka nende juhtidelt.

Peebo on õnnelik, et Eestis on alles väga haruldased trammid. "Meil on teistest maailmaosadest väga erinev rööpalaius, kõikide vanade trammide alles hoidmine teeb meid aina rohkem erilisemaks," märkis ta.

Trammisõitu peab ta teraapiliseks. "Iga kord, kui ma astun trammi uksest sisse, on mu esimene mõte mõelda läbi, kus, kui kaua, mis trammiga on tegu," märkis ta. Peebo sõnul on Eestis bussi- ja rongisõpru veel, kuid trammihuvilisi on vähem. "Neid kindlate sõidukite fanaatikuid on Eestis veel."

"Mina väga leinan, tallinlased kindlasti mäletavad, seda kutsutakse munatrammiks. Minu teada neid tramme enam alles ei ole, aga hea uudis on, et üks selline munatramm asub Vanatehnika Varjupaigas. See on hästi tore ja huvitav muuseum," soovitas Peebo.

Tramme on Peebo armastanud juba väiksest peale. Üks rongijuht olevat talle öelnud, et sõidukite huvitumine on kas haigus või väga suur hobi. "See on kaasasündinud. Mu ema ei saanud mul tänaval käest lahti lasta, sest muidu ma oleks pistnud jooksu Viru tänava poole, kus ma teadsin, et on trammitee," meenutas ta.

"Ühistransport on süsteem ja mina fännan seda süsteemi. Selle disaini, ülevalhoidmist, kujundamist," märkis Peebo. Hobikorras kujundab ta ka ise erinevaid trammiliine Tallinna vahele ning ennustas näiteks ette sadama trammitee. Ka enda tuleviku tahab Peebo transpordisüsteemide arendamisega siduda.