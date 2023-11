"Zorro" filmistaar Alain Delon plaanib abistatud enesetappu

Omal ajal maailma üks kuulsamaid näitlejaid, nüüdseks 88-aastane Alain Delon plaanib abistatud enesetappu. ERR-i kultuuritoimetuse juht ja prantsuse ekspert Erle Loonurm tõdes, et vana näitleja tunneb end üksildasena ning on väsinud teda ümbritsevatest kohtusaagadest.

Loonurme sõnul mäletatakse ja armastakse Deloni Prantsusmaal siiani. "Alain Deloni tegemisi jälgitakse väga täpselt," kinnitas ta. Delon on mänginud sellistes tuntud filmides, nagu "Zorro" (1975), "Samurai" (1967), "Must tulp" (1964) ja "Bassein" (1969). "Tema näitlemisstiil on kindlasti oma ajale väga iseloomulik, aga ta on kahtlemata väga hea näitleja. Ta oli kena mees loomulikult, aga ka samas andekas," arvas Loonurm.

"Alain Delon on legendaarne filminäitleja ja kurb on näha, kuidas ta hakkab elule alla vanduma. Ta on ise toonud peamise põhjusena välja, et ta on üksinda, kurb, peamised kamraadid on ümbert kõik kadunud," selgitas Loonurm.

Delon elab hetkel Šveitsis, näeb kõbus välja, kuid tema ümber käib keeruline kohtusaaga. Nimelt andsid Deloni lapsed kohtusse tema hooldaja, süüdistades naist vana mehe haprat füüsilist ja vaimset tervist kasu saamise nimel ära kasutamises. Hooldaja andis aga vastukaaluks kohtusse hoopis Deloni lapsed, süüdistusega, et nad utsitavad vanameistrit enesetapule.

"Seal on paras saaga käimas ja tundub, et tahab sellest kõigest ka lihtsalt puhata," arvas Loonurm.

"Ma kurva pilguga vaatan seda, mis toimub, kuna Prantsusmaal on koos selle Deloni looga käimas ka eutanaasia debatt. Emmanuel Macron plaanib vastu võtta Prantsuse mudeli, mis peaks olema midagi, mis on praegu olemas Šveitsis ja Belgias ehk eutanaasia ja abistatud enesetapu vahepealne variant," rääkis Loonurm. Uus seaduseelnõu peaks parlamenti jõudma jaanuaris.