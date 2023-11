Arhanna jagab noorte Eurovisioonil lava oma lemmiktegelasega

Arhanna astub noorte Eurovisioonil oma lauluga "Hoiame kokku" publiku ette juba sel pühapäeval. "Ringvaade" tegi sisselülituse Prantsusmaale, et näha, kuidas ettevalmistused tähtsaks hetkeks läinud on.

Noorte Eurovisiooni lavaaktide režissööri Marek Miili sõnul paistab Arhanna teiste seast hästi välja. "Üldine tase on loomulikult niikuinii väga tugev. Siin on kultuurilised erinevused, kuidas lauldakse, aga kõigil on tase väga tugev ja Arhannal läheb ka ikkagi päris hästi," ütles Miil.

"Ma tean, et noorte Eurovisioon on ammu oodanud, et Eesti võiks tulla ja kõigil on väga hea meel," lisas ta.

Arhanna lavakujundusest leiab Netflixi seriaalist "Wednesday" pärit motiive. "Peamine motiiv on seal ämblikuvõrgulaadne aken, Wednesday internaatkooli magamistoa aken, mida ta jagab tüdrukuga, kes on alguses võib-olla kõige ebatõenäolisem laps, kellega ta võiks saada sõbraks, kuid seal sünnib väga eriline sõprus," rääkis Arhanna laulu visuaalide autor Kati Jägel-Paal.

"Kuna Arhanna laul räägib ka sõprusest, siis on see aken sinna väga sobilik," selgitas ta. Lisaks fännab Arhanna ka ise "Wednesday'd" meeletult.

"Mulle väga meeldib, et Wednesday saab laval olla. Ma tunnen enesekindlamalt ennast, kui mu lemmik tegelane on lava peal," kinnitas Arhanna.

Arhanna lauluõpetaja on Margot Suur, kes on juhendanud ka näiteks Rita Ray'd. "Igal õpilasel tuleb üles leida see tema hääl. Mõni liigub džässi suunas, mõni popi suunas ja mõni jääb klassikalisemaks. Tuleb see üles leida ja hakata arendama," rääkis Suur.

Oma õpilase esimest korda noorte Eurovisiooni laval nägemine tegi Suure emotsionaalseks. "See oli väga eriline hetk, pisar tuli silma," avaldas ta.