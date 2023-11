Arhanna: proovid on läinud väga hästi

Tänavusel noorte Eurovisioonil Eestit esindav Arhanna on jõudnud suurte lavaproovideni ning tunneb end Prantsusmaal Nice'is pühapäevase finaalvõistluse eel kindlalt.

Kokku saab Arhanna teha kolm suuremat proovi ja mõned rahulikumad. "Praegu lähebki tõusvas joones. Nüüd on kogu aeg kostüüm seljas ja täismeik, kogu televisiooni meeskond ja helimehed on kaasas. Täiesti nagu suur Eurovisiooni laulu võistlus. Kaader kaadrilt vaadatakse laul läbi, õpitakse selgeks, harjutatakse. Tegelikult mingit erilist vahe ei ole suure Eurovisiooniga," ütles ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi.

"Proovid on läinud väga hästi. Mõned tehnilised vead on vahel tulnud, aga siis on kõik korda läinud. Mida kauem ma lava peal olen, siis seda rohkem ma harjun ja siis pole mul midagi karta," ütles Arhanna.

"Arhanna on tõesti väga tubli. Teda on palju kiidetud ja esimeses lavaproovis kohe plaksutati. Ta on tubli tüdruk," lisas Killandi.

Arhanna on enda sõnul laulu juba 3–4 kuud harjutanud ja mingeid murekohti, millele proovides keskenduda tuleks, ta ise ei näe. "Pigeb peab Arhanna praegu harjutama seda, kuidas kaamerate kaudu televaatajatega rääkida. /.../ See on vist kõige raskem talle," lisas Killandi.

Proovideks ja lavalise sõu paika seadmiseks on noorte Eurovisioonil rohkem aega. "Suurel Eurovisioonil on üle 40 riigi, siis siin on 16 ja seetõttu on vaidlemiseks rohkem aega," ütles Killandi.

Kuigi graafik on väga tihe ja kõikide riikide laule Arhanna veel kuulnud pole, on ta tänu kohtumisele Frankfurdi lennujaamas leidnud omale Saksamaa lauljast hea sõbra.

Noorte Eurovisioon on ETV2, ETV+ ja ERR.ee otse eetris pühapäeval kell 5 ja Arhanna poolt hääletama saab hakata reede õhtul kell 21.