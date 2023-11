Eesti kalleima maali tiitli võib Konrad Mägilt võtta Nikolai Triigi töö

Kunstiteadlase Harry Liivranna sõnul Triigi maale oksjonitel peaaegu üldse ei liigu. "Triik on kunstiajaloos sama oluline figuur kui Konrad Mägi, Ants Laikmaa või Jaan Koort. Need on need neli eesti kunstnikku, kes muudavad Eesti kunsti modernseks," rääkis Liivrand. Oksjonile minev töö on Liivranna sõnul üks Eesti moodsa kunsti klassikaid.

Hetkeseisuga on maalile esimene pakkumine juba tehtud. Kes Eestis nii kalleid maale ostavad, ei tea täpselt ka Liivrand, sest suurem osa pakkujatest on telefoni- või internetipakkujad.

Oksjonile minev maal kuulus kunagi Jüri Vilmsile, kuid peale tema surma läks maal kaduma ning ilmus uuesti välja ühes erakogus kõigest mõned aastad tagasi. Peale seda on maal ka Kumus näitusel olnud.

Eesti kalleimate maalide edetabeli kolmelt esimeselt astmelt leiab hetkel ainuisikuliselt Konrad Mägi tööd. Kolmandalt kohal tema "Rooma motiiv", mis müüdi 370 000 euro eest. Teisel kohal "Maastik" 401 000 euroga ja esimesel "Capri motiiv" 470 000 euroga.

Liivrand leidis, et Mägi ja Triik on loomingulises mõttes nagu kaksikvennad, sest nad omasid sarnast elukäiku, õppisid ja käisid samades paikades, praktiseerisid oma loomingus sarnaseid voole, mistõttu ei näe Liivrand põhjust, miks Triik ei võiks kallimate tööde esikolmikusse tõusta.