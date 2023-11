Raekoja platsil seisab aegade kõige lühem jõulukuusk

Inimeste arvamus tänavusest jõulupuust jagunes kahte lehte: ühed kiitsid ja teised laitsid. "Väga kaunis on, ta on mõnusalt lai," ütles üks mööduja. "Sellist jura pole enne nähtud. Liiga matsakas, Tallinn ei vääri sellist," arvas aga teine. Kolmas kiitis puu kohevust ja oksade tihedust, aga neljas polnud koledamat puud varem näinud.

Linnakeskkonna osakonna peaspetsialisti Külly Annuse sõnul on tänavune puu kõigi aegade kõige lühem. "Me ei aja taga pikkust. Olgu ta pigem lühem, aga ilus," sõnas ta. Kuusk kaunistatakse kolme ja poole kilomeetri jagu jõulutuledega, mis süüdatakse 1. detsembril jõuluturu avamisel.

Kuusk on pärit Kiili vallast Mart Abro hoovist. "Mind üllatas, et siin tundub ta palju laiem ja suurem," märkis kuuse omanik. "Mina mäletan täitsa väiksest peale teda juba. Kuusk on 32 aastat vana," märkis ta ja viitas, et esmakordselt on raekoja platsil selle vabariigi ajal sündinud kuusk.