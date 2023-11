Galerii: tänavune jõulukuusk jõudis Tallinna Raekoja platsile

Selle aasta Tallinna linna esindusjõulupuuks osutus kuusepuu, mis kasvas Kiili vallas Nabala külas.

"Kui eelmise aasta jõulupuu kasvas elumajale väga-väga lähedal ja ohutuse tagamiseks oleks pidanud pererahvas selle nagunii varem või hiljem maha võtma, siis tänavuse aasta superstaariks osutus kuusk, mis kasvas elektriliinide all ja oli juba natuke ohtlikuks muutunud. Ning selle asemel, et see puu lihtsalt maha võtta või oksi vähemaks lõigata, kolib puu täies hiilguses Raekoja platsile," ütles Tallinna Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Tallinna jõuluturg avatakse 1. detsembril kell 18.