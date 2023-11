Jaan Elgula: Runneli luuletused ongi laulud

"Kui läheme aastaid tagasi 1980. aastate algusesse, mil ka meie tegutsema hakkasime, siis toimusid Tartus ülikooli klubis sellised kevadfolgid, mis olid tohutult populaarsed. Erinevate teaduskondade üliõpilased tulid kitarriga lavale ja enamasti kõik laulsid mõnda Runneli luuletust, sest see on lihtsalt niivõrd lauldav," meenutas Lunge "Vikerhommiku" stuudios.

"Sellel ajal tekkis uus sõna – runneldamine. Mina kutsuks üles tänagi, et lõpetame ära selle koleda ja lohiseva "autorilaulu", me runnaldame. Väga ilus," rääkis Elgula.

"Runneli luuletus ongi laul tegelikult," lisas Elgula. Lunge sai sellest alles hiljem aru, kui Runnel talle üks hetk oma luuletusi lauluideedeks pakkus ja siis neid ka ette laulis. "Need ongi viisi peale tal sündinud. Ta ümiseb mingit viisi ja siis tuleb selline asi," ütles Lunge.

Ühe Justamendi albumi saatesõnaks on Runnel kirjutanud, et Justament on leidnud minu lauludele sellised viisid, mille peale ise ei tuleks kunagi. "See on natuke irooniliselt öeldud, sest me oleme sõitnud ta mingitest asjadest nooruse uljuses üsna vabalt üle," selgitas Lunge.

Elgula sõnul on Runnelile olulised märksõnad Eesti, kodu, pere. "Kõik need põhiväärtused. Nõukogude ajal oli tema meie rahvuse või rahva eestkõneleja. Tema hääl oli hoidis seda terve läbi selle surutise aja üleval," lisas Lunge.