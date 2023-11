Järgmise Viljandi folgi tunnuskujunduse autor on Anna-Liisa Sääsk

25.–28. juulini toimuv 31. Viljandi pärimusmuusika festival võtab luubi alla pärimusmuusika isikupärased kõlamustrid, mis aitavad erinevate rahvaste kultuurilist eriilmelisust tugevdada ning ära tunda.

Konkursil osalejate hulgas oli lisaks Eesti kujundajatele osavõtjaid ka Austriast ja Belgiast. Samuti osales varasematel aastatel festivali visuaalse näo loonud kunstnikke. Esimese koha stipendiumi võitis festivali korraldustoimkonna hinnangul teemasse "Mustrid ja jäljed" kõige paremini sobiva töö esitanud Kõrgema Kunstikooli Pallas neljanda kursuse tudeng Anna-Liisa Sääsk. Teise koha hääled sai endale Helena Kurm ning kolmandale kohale tuli Luisa Harjak.

31. Viljandi pärimusmuusika festival teeb kummarduse aastasadade vältel väljakujunenud nähtustele, mis on maailma rahvaste kultuuri alustaladeks ja mis jätavad selgeid järgimisväärseid jälgi. Festivali pealiku Ando Kivibergi sõnul langes valik töö kasuks, milles on värskust, voolavust ning mille visuaalne väljendus käib ajaga kaasas. "See pilt on väga meielik. Inspireeriv nii programmi valikul kui ka sütitav tervele korraldustiimile," tõdes Kiviberg.

Festivali kunstniku Triin Amuri arvates on võidutöö tõeline värvi- ja rõõmupomm – ajal, mil maailmas seda kõige enam vajatakse. "Julge tehnika- ja värvilahendusega kujundus kannab endas suviste pidustuste meeleolu ja kõikehõlmavat rõõmu. Kõige enam võlus mind töö mitmekihilisus ning autori enda side tööga," selgitas Amur. Võidutöö autoril on Viljandiga tugev side ning töös on kasutatud kujundaja vanavanavanaema fotot.