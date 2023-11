Narvas on tänavu jõulukuusk nii keskväljakul kui ka Raekoja platsil

Kui linnal on mitu südant, peab ka kuuski olema rohkem kui üks. Narva esinduskuusk pandi nagu ikka, keskväljakule, Peetri platsile. Seal on linnavalitsus ja seal käivad narvakad uut aastat tähistamas. Kuid sel aastal sai kuuse ka Narva ajalooline linnasüda, Raekoja plats.

"Raekoja hoone on praegu muutunud administratiivhooneks ja suure tähtsusega hooneks, kus toimuvad ka erinevad üritused ja siin tegutseb ja korraldab oma tööd meie linnavolikogu, meie linna võim. Ja me mõtleme ja loodame, et see idee meeldib linnaelanikele ja ka külalistele ja see toimub ka järgmisel aastal," ütles Narva linnamajandusameti direktor Natalja Šibalova.

Linnaelanikel pole teise kuuse vastu midagi. Ilusaid kuuski peabki olema palju.

"See näeb juba ilus välja ja kui talle ehted külge pannakse, saab sellest mõnus koht pildistamiseks ja jalutamiseks. Mulle meeldib väga, seda on kindlasti kena vaadata," rääkis Anastassia.

Raekoja platsi kuusel võib olla ka sümboolne tähendus, sest ega keegi kohalikest ei tea või ei mäleta, kas sinna on üldse kunagi kuuske püsti pandud. Nii et väga suure tõenäosusega võib see olla läbi ajaloo esimene Narva Raekoja platsi jõulukuusk.

Raekoja platsi kuuse kõrvale kolib sel aastal ka Narva jõuluküla.