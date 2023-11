Katariina Unt: olen klappidega, vanamoodne ja konservatiivne

Katariina Undi lavastuses "3õde" mängivad õdesid kolm näitlejannat, kes kõik on erinevatel aegadel olnud tema õpilased. "Ringvaatele" rääkis Unt, et tänapäeva noored näitlejad eristuvad ja puudutavad emotsionaalselt, samal ajal kui iseennast tajub ta vanamoodsa ja konservatiivsena.

"Koolis neid õpetades ilmnes kõigi nende puhul juba väga varakult midagi, mis hakkas mind kohe lähemalt huvitama," ütles Unt. "Nad eristusid ja mõtlesin, et nendega oleks huvitav ja intrigeeriv ka midagi professionaalselt koos teha."

"Ester Kuntu on minu jaoks psühholoogilise näitlejameisterlikkuse väike ime. Tema kehastumisvõime on midagi sellist, et ta alati puudutab mind väga sügavalt, ta suudab empaatiliselt panna endale kaasa elama," ütles Unt. "Maria Paiste on huvitav kombinatsioon erinevatest võimetest. Ta muutub eriliseks, sest ta intrigeerib. Anumaile jään ma alla, ta on ajast ees, ta ei ole jõudnud veel täpselt oma aega."

"Sellepärast ma oma tööd nii väga armastan, et iga kord süüvin teemasse või ajastusse, mida ma ise nii hästi ei tunne," ütles Kuntu, kes kehastab lavastuses Mašat.

Unt peab Tallinna lavakunstikooli ja Viljandi kultuuriakadeemia näitlejaõpet erinevaks. "Lavakas on näitlejaõpe klassikalisema suunaga, Viljandis on etenduskunstide idee erinevate meediumite sümbioosis. Meil on näiteks kaameraõpe kohe baasõppes sees."

"Oma õpetajaga on lihtsam ühise keele mõttes," ütles Maria Paiste, kes kehastab õde Olgat. "Me ei pea hakkama üksteise keelt õppima. Arvestades, et me kõik oleme olnud tema õpilased erinevatest ajajärkudest, siis see on olnud üks väga huvitav kohtumine."

"Mulle meeldib olla laval, töötada sellel alal, aga see ei pea tähendama mingeid kindlaid piire," ütles Anumai Raska, kes kehastab lavastuses õde Irinat.

"Mina ise tajun ennast oma erialal suhteliselt kandiliselt, ma olen klappidega, vanamoodne ja mingites arusaamades konservatiivne, seisma jäänud, mahajäänud, ajast ja arust mingis mõttes. Aga püüdlus õppida, kogeda, aru saada, otsida veel midagi ka endas on suuresti Anumai teene."