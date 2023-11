Björk ja Rosalía andsid välja uue loo "Oral"

Mõlemad artistid ja nende plaadifirmad on andnud nõusoleku, et loost teenitud tulu läheb aktivistidele, kes võitlevad Islandi meredesse välismaiste kalafarmide rajamise vastu.

Kuigi laul on asetatud keskkonnaküsimuste konteksti, ei ole tegu otseselt protestilauluga. "See on armastuslaul. See ei räägi kaladest," ütles Björk The Guardianile. Ta lisas, et see ei ole kindlasti tema kõige eksperimentaalsem lugu ja kuna ta enam nii puhast poplugu teha ei kavatse, tahtis ta "Orali" üllale eesmärgile pühendada.

Lugu ise on üle 20 aasta vana ja oli Björkil sahtli põhja ära kadunud. Björk, kes lindistuse peal laulab on sama vana kui 31-aastane reggeaton ja ladina pop laulja Rosalía. Björki sõnul oligi vaja keskkondliku sõnumi edastamiseks laulu peale külalist, kes esindaks tänast päeva.

Hiljuti on Islandi meredes asuvatest kasvandustes avastatud probleeme lõhetäidega ning neist on pääsenud välja tuhandeid lõhesid, millel võib olla suur keskkondlik mõju.

Oma Facebooki postituses, mis lugu saadab, räägib Björk kuidas Norra kasvandused on mõjutanud Islandi fjordide ja merede happelisust ning mainib ka piina, mida meres asuvates kasvandustes elavad kalad läbi elavad.