Jooksufanaatik Joonas Mengel jookseb Eestile tiiru peale

"Hetkel olen kuskil 20 kilomeetrit Rakverest. Ehk siis kuskil Tapa ja Rakvere vahel. Ma täpselt ise ka ei tea, ma lihtsalt jooksen," ütles Mengel "Terevisiooni" stuudiole.

"Täna on lühike eesmärk: 20 kilomeetrit Rakverre joosta." Alguses oli Mengeli eesmärk natuke üle 50 kilomeetri päevas. Viimase paari raskema päeva tõttu on ta eesmärki langetanud, aga proovib nüüd jälle 50 kilomeetri juurde tagasi jõuda.

"Alustasin Pärnu lähedalt, jooksin Tallinnasse välja ja nüüd olen peaaegu Rakveres ehk siis viimase kuue päevaga on juba 260–270 kilomeetrit jalgades. Miks ma teen seda? Üks vastus on, et ma tahan teada, kas ma saan hakkama, sest ma arvan, et ei saa ja sellepärast ma tahangi teha," selgitas Mengel.

"Pikem vastus on see, et kaks aastat tagasi tegin sellise asja nagu bucket list ehk ma kirjutasin välja 100 asja, mida tahan kogeda või teha enne, kui ma ära suren. Tähtajaks panin neli aastat ehk kõik sada asja tuleb selle ajaga ära teha. Peale sellega alustamist on mu elu heas mõttes pea peale pööratud," ütles ta.

Enamuse ajast on mees üksi jooksnud. "Vahepeal on kaks sõpra kaasa jooksnud. /.../ Nad aitasid mind kahel kõige raskemal päeval lõppu," ütles Mengel ja kutsus üles ka teisi eestlasi jooksuga liituma. "Kui keegi tahab jooksma tulla, siis palun tulge. Mu tempo on väga aeglane, nii et ma eest ära ei jookse. Kui keegi näeb mind võib hõigata, signaali lasta, lehvitada, sest viimased kuus päeva on väga rasked olnud," naeris Mengel.

Kui Eestile tiir peale tehtud, võtab Mengel kuus päeva puhkust ja läheb siis Tallinnasse maratonil osalema. "Kui see ka tehtud saab siis ma hakkan Guinnessi rekordiks ette valmistuma. Ma pean õppima hinge kinni hoidma ja kaardi pakki meelde jätma. Eesmärk on jätte kõige rohkem kaarte vee all ühe hingetõmbega meelde.