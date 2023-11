Tiit Maran: pojad kaotanud jääkaru Friida on lihtsalt liiga vana

Esimest korda kaotasid Friida ja isane jääkaru Rasputin poja 2021. aastal. "Pärast esimest õnnetust tegi loomaaed kõik, mis võimalik, et kõik oleks võimalikult paigas ning konsulteeris ka rahvusvaheliste asjatundjatega," meenutas loomaaia toonane direktor. Teist korda kaotas Friida pojad möödunud aasta detsembris.

Kolm järeltulijate surmaga lõppenud katset viitavad Marani sõnul sellele, et Friida sigimissüsteem on paigast ära ning tänaseks 21-aastane jääkaru on poegadeks liiga vana.

Põhjus, miks Friidalt ja Rasputinilt nii väga järeltulijaid loodeti, on seotud loomade geneetilise materjaliga. Nimelt on Friida loodusest toodud jääkaru järglane.

"Seetõttu oli Euroopa populatsioonile oluline, et Friida järglaseid saaks – ta oli vana, aga okei, katsetame. Toodi siia Rasputin, kes on täpselt samamoodi väga vajaliku verega, äkki me saame hakkama. Need kolm korda on näidanud, et see on lootusetu ettevõtmine," nentis Maran.

Seda, mis Friidale paariliseks toodud Rasputinist edasi saab, Maran ei osanud öelda. "See on rahvusvahelise projekti koordinaatori teema, aga mulle tundub loogiline, et kuna Rasputin on oma geneetilise materjali poolest väga oluline, siis ilmelt tehakse ettepanek see loom kuhugi mujale viia ja Tallinna loomaaed saab endale mingi teise looma."

Seda, et Tallinna loomaaia polaarium tühjaks jääb, Marani sõnul kartma ei pea. "Euroopas on üle 500 jääkaru ja nad paljunevad iga aasta. Pigem on loomaaedades probleem, kuhu nad panna. Selleks meil ongi koordinaatorit tarvis, kes vaatab, kuhu jääkarud panna. Ma usun, et ta kindlasti vaatab, et me ikkagi saaksime siia uued jääkarud. Millised, see on muidugi tema otsustada, sest Friida jääb siia, ta on vana ega paljune – peab vaatama, et loom, kes tuleb, on selline, kellelt ei taheta järglasi saada," selgitas ta.