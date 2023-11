Urmas Oru: Hollywoodi streik otseselt Eesti Televisiooni programmi ei mõjuta

Oru sõnas, et Hollywoodis mitu kuud kestnud näitlejate ja stsenaristide streik oli eelkõige seotud suurte voogedastuskeskkondadega.

"Nemad on ka kõige kiiremad ja kõige mahukamad tellijad olnud. Telekanalite rütm on pisut teine ja kindlasti pikema etteplaneerimisega, lisaks on alati mingisugusel moel üht või teist žanrit võimalik tasandada – kui sul ei ole parasjagu mingit seriaali, on rohkem jutusaateid. Ameerikas on tekkinud aukude täitmiseks hästi palju sporti kasutatud," märkis ta.

Novembris lõppenud streigi järellainetused pole Oru sõnul Eesti telemaastikule veel jõudnud.

"Televisiooni, eriti eestimaisesse televisiooni, jõuavad sellised asjad alati väikese viivisega, sest filme näidatakse esialgu kinos ning sarju tellimuse teinud telekanalis. Järelturg, kus asi maailmalevisse läheb, on kindlasti pooleaastase või aastase viivisega, eriti Hollywoodi puhul," selgitas Oru, kelle sõnul puudutab Hollywoodis toimunud Eesti Televisiooni pigem vähe.

"ETV suhe Hollywoodiga on ikkagi üsna napp. Meil on Hollywoodi toodangut suhteliselt vähe ja pigem näitame vana klassikat, mida kommertskanalid võib-olla ei taha enam näidata või millele on kultuurisadestus peale tulnud," märkis ta.

"Sellist väga kiiret puhast kommerts-Hollywoodi jõuab ETV ekraanile väga-väga minimaalses koguses. ETV-d mõjutab see otseselt justkui vähe, aga samas me ei saa ennast muust meediaruumist lahti lahti ühendada. Selge, et kui Eesti kommertskanalitel jääb sisust puudu, hakkavad nad mujalt otsima ning see hakkab meid kuidagi ringiga mõjutama. Tekib konkurents millelegi, millele enne konkurentsi ei olnud," selgitas Oru.