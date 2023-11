PÖFF-i elutööauhinna pälvinud Mike Newell: iga näitleja teeb midagi hästi

Kõige kuulsam film, mis Mike Newelli režissöörikäe all on valminud, on kahtlemata "Harry Potter ja tulepeeker", mis teenis 2005. aastal maailmas kokku ligi 800 miljonit eurot. See lennutas tippnäitlejate hulka ka seni tundmatu Robert Pattinsoni.

Newellil oli temaga algusest peale oma plaan. "Kohe, kui teda nägid, mõtlesid: ta peab surema! See poiss on sündinud surema, sest ta oli suur, blond, ragbit mängiv ja lendav noor jumalus. Ta ei saanud võita. Ta pidi kaotama," selgitas Newell.

Sama omadust märkas režissöör ka 1990. aastate romantiliste komöödiate meistri Hugh Granti juures, kelle karjäärile pani 1994. aasta filmiga "Neli pulma ja üks matus" aluse just Newell. "Hugh'l olid väga spetsiifilised oskused. Ta näeb uskumatult palju vaeva," ütles Newell.

"Selle filmi lõpus on stseen, kus vihma kallab ojavarrest ja selleks, et vihm selline välja näeks, tuleb kutsuda tuletõrje, kes pöörab voolikud taeva poole. Ma mõtlesin, et selle salvestamiseks kulub terve igavik. Arvasin, et selle kõne salvestamiseks kulub mitu nädalat. Suur armastuskõne filmi lõpus. Hugh tegi selle ära kolme duubliga. Vähem kui ühe hommikuga," tõdes Newell.

Lisaks juba mainitutele, on Newell teinud koostööd mitmete filmimaailma tippudega. Näiteks Julia Robertsiga filmis "Mona Lisa naeratus", Al Pacino ja Johnny Deppiga filmis "Donnie Brasco" ja Ralph Fiennesiga filmis "Suured ootused".

"Igal näitlejal on midagi, mida ta hästi teeb. Alil oli midagi, Johnnyl oli midagi. Kõigil on midagi. Neid ei tohi karta. Tuleb neilt küsida, et mida nad oskavad ja lihtsalt kuulama. Ära ürita midagi sundida. Uuri välja, mida tema pakkuda saab ja mine sellega kaasa," selgitas Newell.

Newell sündis 1942. aastal Londoni külje all Hertfordshire'is ja kasvas üles boheemlaslikult loomingulises kodus. Tema vanemad olid amatöörnäitlejad. Vanemate mõjul hakkas Newell ülikooli ajal ka ise näitekunstiga tegelema.

Newell õppis filmi- ja telerežissööriks. Pool sajandit kestnud karjääri jooksul on ta teinud nii mõnegi rahamasinast bestseller'i kui võitnud filmiga "Neli pulma ja üks matus" parima Briti filmi auhinna.