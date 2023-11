Ines emaks saamisest: magada ei saanud kaks aastat

Laulja Ines, kellel ilmus novembri alguses üle mitme aasta esimene soolosingel, ütles "Ringvaate" stuudios, et kuigi lapse esimestel eluaastatel tegemist jagus, siis on elus nüüd normaalne rütm tagasi.

Inesel ilmus viimati singel 2020. aasta suvel. "Eks see on käinud niimoodi lainetena. Viimasel ajal tuleb muusikat välja küll, aga kahe-, kolme- või vahel isegi nelja-aastaste pausidega," selgitas laulja.

Pausi põhjuseks on ka Inese kolmeaastaseks saanud poeg. "Ma otseselt nii ei otsustanud, aga olin suhteliselt kindel, et see paus tekib. /.../ Mingit survet ma endale peale ei pannud, et pean kohe esimesel võimalusel tööd edasi tegema," ütles Ines.

Poja sünd sattus samale ajale ka pandeemiaga, mil laulja sõnul tööd niikuinii ei olnud. "Sain väga rahulikult kodus olla. Mingit kiusatust lavalaudadele minna ei olnud ja kuhugi ei kutsutud ka."

Emaks saamine ei toimunud Inesel päris nii nagu ta ette kujutas. "See ikka väga üllatab, milliseks sa lapse kõrval kujuned. Justkui iga aasta sinus midagi muutub. Kogu aeg õpid enda kohta midagi," tõdes Ines.

"Ma arvasin, et ma ilmselt ei ole kõige pikema meelega ja rahulikum ema vaid olen kärsitu moega ja tahan kiiresti saada tulemust. Eks ma olen kindlasti kärsitu ka, aga ma olen õppinud pikka meelt ja rahulikkust," ütles ta.

Lapse beebiiga kõige lihtsamalt ei möödunud. "Meil oli palju tegemist allergiatega, mis oli kindlasti murekoht. /.../ Käed-jalad olid tööd täis. Magada ei saanud üldse. Vähemalt kaks aastat," naeris Ines.

Lauljal endal on hea meel, et lõpuks andis uus singel "Taevasse" üle kolme aasta võimaluse end loominguliselt väljendada. "Laulu algidee tuli meie bändi kitarristilt Raul Ojamaalt ja ka Rasmus Rändveelt. Võtsime selle idee ja hakkasime koos arendama. Muutsin natukene meloodiat, kirjutasin teksti natukene. Ikka väga oluline lugu meie jaoks," rääkis Ines.

Laulu sõnadesse on oma panuse andnud ka kevadel lahkunud Inese bändi manager.

Inese sõnul oli positiivne, et algne idee tuli just kelleltki teiselt. "Mul endal on väga raske algideest lõpp-produktini jõuda. Ma võib-olla kirjutan meloodia jupikesi, aga aega, et terve lugu valmis kirjutada, väga tihti ei teki. See on suur protsess ja mind on õnnistatud väga lahedate, loominguliste ja andekate bändiliikmetega," tõdes Ines.