Must reede on tulekul: kuidas kontrollida veebipoe usaldusväärsust

"Enne veebipoes ostu sooritamist, eriti juhul, kui me pole varem sellest poest midagi ostnud, peaks kindlasti kontrollima veebipoe usaldusväärsust," ütles Kätlin Kukk, SEB turbekeskuse turbejuht. "Oluline on vaadata veebipoe aadressiriba, mis peab algama tähekombinatsioonidega https:// ning väga tähtis on, et enne koolonit oleks aadressis kindlasti s-täht."

"Samuti peab veebiaadressi edasiminev osa kindlasti vastama e-poe originaalnimele," lisas Kukk. "Kui aadressiribal on mingid numbrid ja suvalised tähed, siis kindlasti ei tasu selle veebipoega tegemist teha. Petturid ei saa võtta reaalselt toimiva veebipoe identset veebiaadressi, nad peavad seal mingeid muutusi tegema. Tavaliselt panevad nad lisaks tühikuid, numbreid ja muud sarnast."

Kuke sõnul on oluline teha ka veebipoe hinnaanalüüs. "Kui poes on ülisoodne hind, tasuks natuke rohkem poe tausta uurida. Alati tasub internetipoodi googeldada ning kindlasti ärge leppige kohe esimese kolme vastega, mis lehel kuvatakse, vaid vaadake ka teistele lehekülgedele. Võibolla on oluline info just teisel või kolmandal lehel, kus inimesed kommenteerivad, et nad pole veebipoest kaupa kätte saanud või on olnud muid probleeme," ütles Kukk.

"Võtame rohkem aega, et süveneda just uutesse veebipoodidesse, millega meil positiivne kogemus veel puudub. Tahaks ju teada, kellele me oma raha ja isikuandmed anname," ütles Kukk. "Veebipoe kasutajaks registreerimine ei ole ilmtingimata mingi paha asi. Tavaliselt paneme registreerimisel kirja oma nime, meiliaadressi ja telefoninumbri. Selle infoga ei saa muud kurja teha, kui petturite kätte sattudes on võimalik meile helistada."

"Olulisem on, et kui lähme mõnda veebipoodi lihtsalt uudistama ja meile kohe pakutakse, et registreerige oma konto ja pange siia kirja ka oma kaardiandmed, siis tasuks olla kriitilisem. Kui ma midagi osta ei taha, kas mul on siis vaja neile oma kaardiandmed jätta? Kui midagi juhtub ja kaardiandmed jõuavad petturite kätte, võivad tagajärjed olla juba hullemad."

Kuke sõnul on oluline ka teada, miks sisselogimise paroolid peavad igal pool erinevad olema. "Kui ühest kohast saavad petturid sinu paroolile jälile, siis ilmselgelt proovivad nad sama parooliga siseneda mitmesse kohta."

"Panen inimestele südamele, et hoidke oma internetipanga ülekandelimiidid ja maksekaardi limiidid mõistlikult minimaalsed," ütles Kukk. "Just seetõttu, et kui keegi saab ligipääsu teie pangakontole, siis pole võimalik teie kontot täiesti tühjaks teha. Aeg-ajalt tuleks jälgida ka oma internetipanga kontoväljavõtteid. Sagenenud on juhtumid, kus inimesed juhuslikult avastavad, et nende kontolt läheb juba aastaid iga kuu paarkümmend eurot maha. Et jõuaksite enne sellele jälile, kui olukord millekski suuremaks kulmineerub."