Raadio 2 kutsub juba 30. korda aastahitti valima

"Kõige esimese R2 Aastahiti võitis Ummamuudu "Kõnõtraat" ja viimati viis kodumaise muusika lemmiku koju Nublu lauluga "Kastehein". 30 aastaga on Eesti muusika teinud läbi suured muutused ja Aastahitt on igas mõttes selle parim kaardistaja. Ootame kõiki hääletama, sest vaid koos kuulajatega teeme Raadio 2s kodumaist muusikaajalugu," kutsub Raadio 2 peatoimetaja Margus Kamlat oma lemmikut toetama.



Hääletuslehel www.aastahitt.ee on üles reastatud sajad kodu- ja välismaised lood, mis lõppeval muusika-aastal on ilma teinud nii raadioeetris, lavalaudadel kui ka muusikakeskkondades. Esimeses hääletusetapis saab valida kõikide esitatud lugude seast kuni kümme lemmikut, seda nii Eesti kui ka välismaa kategoorias.



Kõikide Aastahitile seatud lugude vahel saab hääletada kuni 11. detsembrini. Seejärel jätkub hääletamine TOP 20 laulude vahel. Esikümnesse jõudnud kodumaiste laulude vahel algab TOP 10 hääletamine 21. detsembril ja kestab 28. detsembrini, kui selgub järjekorras 30. Aastahiti võitja. Raadio 2 maratonsaates ja Aastahiti kodulehel avalikustatakse sel päeval kõik TOP40 lugu.



Aastahitt 30 hääletuse avanädalal toob Raadio 2 kuulajateni viis minikontserti, millel astuvad üles eelmise aasta muusikaküsitlusel rohkelt hääli kogunud artistid. Esmaspäevast reedeni kell 16.20 astuvad mini-live esitustega R2 eetris üles Karl-Erik Taukar, Säm ja Merilin Mälk, Stefan, Shanon ning Púr Múdd koos Koit Toome ja Grete Paiaga.



Esimest korda valiti Raadio 2 Aastahitti 1994. aastal, kui kodumaiste lugude kategoorias võitis Ummamuudu "Kõnõtraat" ja välismaistest Bon Jovi "Always". 2022. aastal võitis suure aastalõpu muusikaküsitluse Nublu looga "Kastehein", menukaim välismaine lugu oli möödunud aastal Harry Stylesi "As It Was". Aastahiti tiitlisaajate nimekirjast leiab kireva läbilõike viimase 30 aasta muusikast, kodumaiste võitjate seas on näiteks olnud nii Nexus, Smilers, Bedwetters, Curly Strings, Koit Toome kui ka 5miinust. Aastahiti uhkele ajaloole vaatab tagasi ka ETV erisaade 26. detsembril ja Erik Morna maratonsaade 22. detsembril Raadio 2-s.



Hääleta oma lemmiku poolt: www.aastahitt.ee