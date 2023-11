Pärnus sai esimesel disainipäeval sai tutvuda Eesti disainerite loominguga

Disainist ehk tootekujunduskunstist võib rääkida igal aastaajal, aga suvepealinnas on just madalhooajal vaja huvipakkuvaid sündmusi korraldada ja nii see mõte teoks sai. Linnas oli 28 ettevõtet, kus huvilised kohal käisid, aga kõige rahvarohkemaks kujunes moeturg Pärnu Keskuses.

"Disain on palju laiem kui me tavaliselt igapäevaselt armastame mõelda. Kui me mõtleme disain, siis esimene mõte on kõrvarõngad, uus mantel, saapad võib-olla. Aga tegelikult see on kõik meie ümber: ukselink, mida me avame, kohvikruus, millest me joome. Disain ümbritseb meid igal sammul. Oluline on, et me väärtustaksime, märkaksime, mõtestaksime seda rohkem," selgitas korraldustoimkonna liige Liisa Mägi.

Ja kuigi on tegemist esimese disainipäevaga, ei olnud seal pikka hoovõttu, rahvas tuli kohe kaasa ja hommikulgi lisandus veel üks, kes soovis oma kaubaga kohale tulla. Nii oli Pärnu keskuses kohal 30 firmat.

"Me oleme väga õnnelikud, väga tänulikud kõigile, kes said tulla. Me ise mõtleme, et siin on küll Eesti disaini koorekiht ja just moe valdkonnas. Samuti käivad päev läbi vestlused disaineritega. On näha, et inimesed käivad, kuulavad, inspireeruvad. Hästi huvitav on ju kuulda, mis on mõne toote disaini taga, kuidas mõni asi on alguse saanud," rääkis Mägi.

Ja nii polegi kahtlust selles, et disainipäev tuleb ka järgmisel aastal.