Maarja-Liis Ilus: muusikal on minu arvates väga tugev jõud

Maarja-Liis Ilus läheb sel aastal koos Noorkuuga jõulutuurile. Saates "Hommik Anuga" ütles Ilus, et tema arust on praegusel keerulisel ajal väga oluline, et kontserdil saaksid inimesed korra argimuredest põgeneda.

Maarja-Liis Ilus, kellel on jõululaupäeval sünnipäev, ütles, et ta ei ole väga suur jõulude armastaja. "Mulle meeldib perega koos olla igal ajal ja võib-olla mul on ka sünnipäeva stress, sest ma tean, et on jõululaupäev, aga samas sünnipäev ka, inimesed vahel ootavad, et kas peab sünnipäeva puhul ka midagi teha."

"Viimastel aastatel on inimeste tagasiside nii soe ja nii palju kirjutatakse, kui inimestele midagi korda läheb, ma ütleksin, et inimesed on muutunud südamlikumaks ja väärtustatakse rohkem aega, et olla koos lähedastega," ütles Ilus ja lisas, et tema arust on väga oluline argimuredest korra põgeneda. "Ja olla kontserdil nii, et sa ei mõtle sellele, mis meid igapäevaselt saadab."

"Muusikal on minu arust väga tugev jõud," rõhutas Maarja-Liis Ilus.

Maarja-Liis Ilus esitas koos Noorkuuga stuudios ka loo "Keelatud maa":