Hoburautaja: kuulen klõbina järgi ära, kas on vaja hobusel raudu vahetada

Märt Pello on oma pere kolmas põlvkond traavlispordis. Tal on ka üks haruldane oskus, mispärast reisib ta maailmas palju ringi: ta on Euroopa hinnatumaid ja ainulaadsemaid hoburautajaid. "Ma õppisin Pelgulinna kunstigümnaasiumis, mängisin hokit ja tegelesin hobustega, aga jäin lõpuks hobuste peale ikkagi," selgitas Pello ja lisas, et ta on elanud nii Itaalias, Rootsis kui ka Soomes, aga igal pool on ta tegelenud traavlispordiga.

Hoburautajaid on Pello sõnul Eestis teisigi, aga neid, kes oleks keskendunud juba traavlitele, teisi pole. Ta tõi ka välja, et on seda tööd juba nii pikalt teinud, et kuuleb klõbina järgi ära, kas hobusel tuleb raudu vahetada või mitte. "Sa kuuled ära, kui raud on lahti."