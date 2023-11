Eleryn Tiit: kui mul peaks pulmad tulema, siis kutsuksin sinna esinema PS Troika

Eleryn Tiit ütles, et kõige olulisem asi, milleni ta on oma elus jõudnud, on see, et ta on õnnelik. "Kõik need asjad kokku, mida ma teen, need teevadki mind õnnelikuks," kinnitas ta ja lisas, et samas võib öelda, et õnnetu armastus on üks lõputu inspiratsiooniallikas. "Miks muidu on nii palju südamevaluga tehtud lugusid?" küsis ta.

"Ma tunnen, et mul on öelda midagi, see tuleb mul südamest, kui see kedagi puudutab, siis see teeb mulle väga palju rõõmu," sõnas ta ja mainis, et ta jutustab lugusid, mis on päriselt temaga juhtunud. "Mulle meeldib sõnadesse peita mingeid kindlaid nüansse ja detaile, mis tol päeval juhtuski."

Hetkel Eleryn Tiit oma muusikaga Eestist välja jõuda ei soovi. "Mulle meeldib eesti keeles laulda, mulle meeldib eestikeelne muusika," ütles ta.

Tema uus album "Vastassuunas" ilmub kahes osas: esimene pool plaadist jõudis kuulajate ette novembris, teine pool ilmub alles 2024. aasta. "See ongi see võlu, et sa võid ükskõik kuidas oma muusikat välja anda, praegusel TikToki ajastul, kus inimesed jaksavad kuulata väga väheseid lugusid, tahan ma, et inimesed saaksid väga palju tähelepanu."

Tiit mainis, et lapsepõlves kuulas ta väga teistsugust muusikat. "Ma kuulasin Ice Creami, Vanilla Ninjat, Inest, seega Eesti artiste," ütles ta ja tõi välja, et kui tal peaks pulmad tulema, siis ta kutsuks sinna esinema PS Troika. "Ma ei tea, mulle meeldib, mind tõmbab see käima, ma ei oskagi muud öelda."

Saates esitas Eleryn Tiit ka loo "Mu illusioon":