"Terminaatori" produtsent Gale Anne Hurd: naistel on nüüd Hollywoodis lihtsam

PÖFF-i raames Eestisse jõudnud Hollywoodi produtsent Gale Anne Hurd ütles "Ringvaatele" antud intervjuus, et ta on olnud ulme- ja õudusfilmide fänn lapsest saadik ning hea meelega teekski ainult nendes žanrites filme.

Hurdi sõnul oli vastupidiselt Arnold Schwarzenegger väidetele fraas "I'll be back" stsenaariumis kirjas. "James Cameron kirjutas repliigi, aga keegi ei oska seda Arnoldist paremini öelda," muigas produtsent.

Hurd ei tea filmi produtseerides iial ette, milline näitleja kuulsaks võiks saada. Ta tõi näiteks Andrew Lincolni, klassikaliselt treenitud briti näitleja, kes mängis "Elavate surnute" sarjas peategelast, Ameerika Ühendriikide süvalõunast pärit politsieinikku. "Kes oleks võinud arvata, et tema oleks selleks ideaalne valik," märkis Hurd. Hurdi filmidest on tuule takka saanud ka näiteks samuti "Elavatest surnutest" tuntud Steven Yeun ja "Sõrmust isanda" Liv Tyler.

Sama lugu on ka filmide ja sarjade endaga. "Kui keegi väidab juba ette, et miski saab menukaks, on ta ilmselt liiga enesekindel," märkis ta ja lisas, et "Elavate surnutega" loodeti lihtsalt teise hooajani jõuda. "Selgus, et on tohutu isu inimestest kantud lugude järele zombide apokalüpsises," sõnas Hurd.

Hurd on ulme- ja õudusfilmide fänn olnud lapsest saadik ja kui ta peaks valima, siis teeks ta filme ainult neis žanrides. Hurd oli ka üks esimesi naisi, kes ulmevallas linalugusid kirjutama hakkas. "Ma usun, et siiamaani on enamik stsenariste ulme, fantaasia ja õudusžanrides mehed. Aga mul oli imeline juhendaja lisaks Roger Cormanile ka nüüdseks surnud produtsent ja stsenarist Debra Hill," ütles Hurd. Hill on tuntud näiteks filmi "Halloween" kirjutamise ja produtseerimise eest.

"Tema inspireeris mind ja süstis minusse usku, et ka mina suudan seda. Ma kuulsin väga tihti, et selline väike tüdruk ei tea, mida meesvaatajad tahavad, sest naistele ei meeldi sellised filmid, et miks ma ei võiks teha mingit toredat naistekat, nagu oleks selline asi olemas. Õnneks ma ei kuulanud neid," rääkis Hurd.

Hollywood on Hurdi sõnul ajas muutunud. "Naistel on nüüd lihtsam, aga me puutume kokku täieliku mängumuutjaga – vertikaalse integreerimisega. Kui mina alustasin, kehtis seadus, mis ei lasknud meelalahutusäris monopolidel tekkida. Stuudio ei saanud enda jaoks filme produtseerida, vaid pidi tegema koostööd välise produktsioonifirmaga. Samuti ei tohtinud stuudiod kinosid omada. Seda seadust enam ei eksisteeri," rääkis Hurd ning viitas ka voogedastusplatvormidega seotud muredele.

PÖFF-il esitleb Hurd oma uut dokfilmi Youtube'i loomisest ja mõjukusest, platvormi positiivsetest ja negatiivsetest külgedest, näiteks väärinfo levikust.