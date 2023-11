42 kilo kaotanud Dannar Leitmaa: esimese asjana lõpeta joomine

"Kui küsitakse, mida sa tegid, siis ma alati ütlen esimese asjana, et lõpeta joomine ära. Küsitakse, et äkki on ikka mingi treening- või toitumiskava, aga ei ole," kinnitas Leitmaa.

Leitmaa sõnul pole sellise otsuse vastu võtmiseni lihtne jõuda ja esialgu ei võtnud ta arstide soovitusi kaalust alla võtta kuulda, vaid hoopis ärritus selle peale. "Ma ei tea kui palju ma seal tipus kaalusin, sest 115 kilo juures sai mu mõõt täis ja ma viskasin kaalu minema," meenutas ta. Esialgu käis Leitmaa psühhiaatri ja psühhoanalüütiku juures oma aju ümber häälestamas kuniks pidi päriselt tegutsema hakkama.

"Mingil hetkel sain ma aru, et kõik need asjad, mis ma seal teen, mis on destruktiivsed kohati, siis põhiline esimene asi oli, et tuleb lõpetada joomine," rääkis ta.

"Mida ma olen märganud ja mida inimesed sageli valesti teevad, on see, kuidas sa hakkad trenni tegema või midagi enda elus muutma väga drastiliselt," ütles Leitmaa, kes ise alustas rahulikult velotrenažööri ja ujumisega kuniks sai kaalu alla saja kilo, et edasisi samme astuda. Vastasel korral võib endale liiga teha.

"Kui on abi vaja, siis minge küsige, sest muud moodi ma ei räägiks seda juttu siin ilmselt. Seda on vaja teha," ütles Leitmaa.