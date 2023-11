Kiroti uus album käsitleb maailma kaootilist olukorda

Kirot on artistinime taga seisva Kristiani üle võlli keeratud isiksus. Varasemalt on räppar tunnistanud, et iga uue kirjutatud looga kipub ta olema aina ühiskonnakriitilisem.

Uue albumi inspiratsiooniks on tänapäeva katkine maailm, sellega kaasnev segadus ning indiviidi emotsionaalne toimetulek kogu selle kaootilise tormiga. Albumilt leiab 19 lugu, mille seas ka varasemalt ilmunud singlid "Õhuke Jää", "Viha" ja "Astusin Sisse (ft. Pluuto & Arop)".

Plaadil on Kiroti sõnul esindatud kogu inimelu tunnete spektrum, mille seas vähemal määral rõõmu ja suuremas koguses halli. "Põhiliseks mõjutuseks on maailma üldolukord, täpsemini viimase kahe aasta sündmused. Leidub poliitilist alatooni, kaotatud ning leitud sõpru, suhteid, tundeid ja segadust," sõnas Kirot, kes on varem öelnud, et stressi aitab kõige paremini maandada just lugude kirjutamine.

Albumilt "Keset Tormi" leiab artisti mõtted ja mure, mis viitab elule ühiskonnas, milles on sügavad mõrad. "Nagu jalge all on ebastabiilne mädanenud põrand. Ja ma kuulen enda ümber ainult tähtsusetut möla. Jätke meelde, tähtsad on teod, mitte su sõnad," räägivad Kiroti laulusõnad.