Eleryn Tiit avaldas debüütalbumi "Vastassuunas" esimese osa

Laulja sõnul räägib "Vastassuunas" julgusest, mida muutused nõuavad. "Kui ma hakkasin ükshetk lugusid kirjutama, ei mõelnud ma üldisele kontseptsioonile, vaid lihtsalt soovisin enda seest kõik välja saada. Alles hiljem, kui hakkasin erinevaid pusletükke tervikusse seadma, sain aru, et "Vastassuunas" oleks õige ja aus albumi pealkiri, sest just vastassuunas liikumine ja otsused kirjeldavad mind viimase 1,5 aasta jooksul kõige enam," selgitas ta. "Ma olen aru saanud, et õnnelik olemine ja minu enda heaolu on tähtis."

"Vastassuunas" sisaldab endas lugusid, mis on salvestatud nii Stockholmis, Helsingis kui ka Tallinnas. Produtsentidena figureerivad albumil Aleksi Liski, Ludwig Westby, Eila Häggström, Samuel Mackegård ning Frederik Küüts.

Album "Vastassuunas" ilmub kahes osas, mille teine pool jõuab kuulajateni märtsis. "Inimeste kuulamisharjumused on muutunud. Ma ei taha lihtsalt 10–12 lugu albumile panna – kuna nii on kogu aeg tehtud – teades, et võib-olla albumi lõpuotsa sattunud lood jäävad teenimatult tähelepanuta. Tahan anda igale loole võimaluse jõuda oma kuulajani," selgitas laulja valikut.

Albumi ilmumine on endaga kaasa toonud teisigi muutuseid. "Otsustasime plaadifirmaga, et kuna enamjaolt kuulatakse minu muusikat Spotifyst ja Spotify ei ole enam lihtsalt "plaadiriiul", vaid omaette formaat, kus piirid singlite ja albumite ning ka ajastute vahel on kiired kaduma, siis eristame minu erinevaid perioode hoopis värvidega – oranž sümboliseerib uut albumit, sinine eelnevaid singleid ja valge aasta alguses ilmunud akustilist albumit "Lähemal Sulle"," täpsustas Tiit.