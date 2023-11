Karin ja Kajar Kase: kõige suurema elamuse pakkus Jaapani kümbluskultuur

Kajar Kasel vahetus töö ning Karin Kase sai töö juurest kuu aega loomepuhkust ning nii küpses paaril idee minna kuuks ajaks Aasiasse. "Käisime neljas riigis, Lõuna-Koeras, Jaapanis, Taiwanis ja Hongkongis," ütles Karin Kase.

"Kui Eestis paistab aknast välja vaadates mets ning mõned majad, siis Aasias on vastupidi, seal on väga tihe asustus. Hongkongis kõndides avastasime, et oleme sattunud sõidutee kohale, mis oli jalakäijatele ettenähtud kõnniala," meenutas Kajar Kase.

"Mulle meeldis Tokyo, sest kogu linn on väga ilus," ütles Karin Kase. "Tokyos on vaatamisväärsus, maailmakuulus ristmik, kus ristub seitse teed. See on maailma kõige suurem ristmik, kus ühel ajal läheb üle tee sadu tuhandeid inimesi."

"Hiinas on palju väikesi poekesi, mis on lahti 24 tundi ja kust saab osta kõike, mida vaja. Ostetud toidu saab kohapeal kohe mikrolaineahjus soojaks teha ning sealsamas ka ära süüa," ütles Karin Kase.

Kajar Kase sõnul on nii Jaapanis kui Koreas hinnad väga mõistlikud. "Jaapanis on hinnad nagu vanasti meil kroonides, ainult üks null on juures," ütles ta. "Suhkrustatud hapukurk maksab 250 jeeni, mis on 25 krooni vanas rahas ja 1,6 eurot."

Sügava mulje jättis reisisellidele Jaapani kümbluskultuur ning eriti tualettruumid. "WC-s on väga palju nuppe, mis loputavad, kuivatavad ja tervitavad," naeris Karin Kase. "Alguses ei julgenud ühtegi nuppu vajutada. Prill-laud on soojendusega ja mängib muusikat. Jaapani duširuumis oli seinal nupp, mis muutis duširuumi kuivatusruumiks, nii et kahe tunniga oli märg pesu täiesti kuiv."

"Kõige parema mulje jättis Jaapan, see on hoopis teistsugune riik kui muu Aasia," ütles Kajar Kase. "Kõik kohalikud on nii vaimustunud, et me oleme neile külla tulnud. Ja kõik on väga viisakad."