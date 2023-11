Loomasõbralik tegu 2023 on koer Vuntsi päästmine

"2023. aastal loomavaenulikuks teoks valitud puurikanade õõvastavad pidamistingimused said hääletajatelt kokku 41% häältest," ütles Geit Karurahu, Eesti Loomakaitse Seltsi juhatuse liige. "2023. aasta loomavaenuliku teo teisele kohale hääletati poiss, kes tappis kirvega siili ja varese ning 3. kohale jäi Pärnumaal aset leidnud juhtum, kus lasti maha kodunt jalga lasknud vasikas ja lehm."

Karurahu lisas, et pärast kanalate loo avalikustamist meedias tegi Põllumajandus- ja Toiduamet farmidele ettekirjutused. "Loodame, et muutused tulevad varsti ka seaduse tasandil," lisas Karurahu.

Loomasõbraliku teo laureaadiks valisid hääletajad 60%-ga koer Vuntsi päästmise politseinike poolt, kes koera loomade kiirabisse toimetasid.

"Saime õõvastava sisuga väljakutse, kus pealtnägijate sõnul veeti auto järel ketiga kinniseotud koera," ütles sündmuskohale kiirustanud politseinik Sting Marek Frank Valgus. "Pealtnägijad ütlesid, et nii koer kui teekate, millel looma veetakse, on verised."

"Sõitsime kohale, koer oli pandud lapikeste vahele, mis olid verest läbiimbunud," ütles politseinik Tarmo Poola. "Küsisime vanema meesterahva käest, et miks ta seda tegi. Mees ütles, et see juhtus ettevaatamatusest. Ta tegi põllutöid, koer jooksis ringi ja poeg sidus koera seisva auto külge kinni. Hiljem oli vaja autoga sõitma minna ja nad ei pannud tähele, et koer oli ikka veel ketiga auto küljes. Viisime koera ise kiiresti loomade kiirabisse."

"Koeral läheb praegu hästi, ta on terve ja tal on uued omanikud," ütles Valgus.

"Mul tuli pisar silma, kui ta seal autos niimoodi verisena lamas," ütles Poola. "Tegelikult peaks meie asemel siin tänukirja saama loomade kiirabi arstid."