Toataimedega saab meeleolukaid seadeid luua

Kõik välitööd on aiandushuvilistel tänaseks valmis saanud ning aeg ringi vaadata, mida põnevat saab taimedega toas ette võtta, et luua meeleolu ja ilu enda ümber.

"Toas saab meelolu luua väiksemate taimede, näiteks sukulentide ja ka mõne õitsva taimega," ütles Inno Joonas, Eesti Floristikakooli juhataja. "Kõigepealt tuleb leida sobiv anum. Selleks otstarbeks sobib kõik, mis kodus on: pann, pott, vaagen või süldikauss. Iga taime alla, mida istutama hakkame, on vaja luua drenaaž. Selleks sobivad ideaalselt kivid, killustik või kruus. Sinna läheb liigne kastmisvesi, mis mullast läbi imbub. Seejärel valime sobivad taimed ja mulla. Enamasti sobib tavaline aiamuld, sukulentide jaoks on parem liivasem muld."

Joonase sõnul sobitame taimed kokku selle järgi, kui palju taim vett vajab. "Sukulente kastame harvem, troopilisi taimi rohkem."

Tore on roheliste taimede vahele ka mõni õitsev taim panna ning Joonas pakkus selleks välja alpikanni. "Alpikann ei taha soojas toas üldse hästi püsida, ja nipp on selles, et talle võib talvel väljast lund tuua ja potti panna," õpetas Joonas.

Taimede istutusalus peaks olema piisavalt sügav ning et niiskus potis püsiks, võiks Joonase sõnul lisada mullale kive. "Praegu on trendikas istutada taimi klaasist kupliga anumate sisse. Klaasist nõu puhul tuleks aga arvestada, et must muld läbi klaasi näha ei oleks. Nii on lihtsalt dekoratiivsem. Selleks tuleks alustada kivipurust, mis anuma põhja ja külgedele lisada, poti võib ääristada ka värviliste kividega. Seejärel lisame mulla ja taime ning kõige peale paneme jälle kivid. Ostupotti taime jätta ei ole hea. Istutusseade on ikkagi see, et tõstame taime potist välja, vaatame juured üle, võtame koltunud lehed ära ja istutame taime uude anumasse."