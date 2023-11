Punkbänd Keskkool: enamus noori ei hooli kliimasoojenemisest

"Nali seisneb selles, et me kõik kukkusime välja keskkoolist, välja arvatud meie kitarrist, kes lõpetas ära see aasta keskkooli," selgitas Pragi bändi nime tagamaid. "Tarkus on subjektiivne. Koolis õpetatakse ühtesid asju, aga mujal saab teha teisi asju," lisas ta.

Pragi sõnul räägib album "Päris maailma elu" üleminekust lapseeast päris ellu ja eneseleidmisest. "Sa ei tea kunagi, kus lõpp-punkt on. Võib-olla ma olen ennast juba leidnud, aga võib-olla ma pole isegi veel alustanud," arutles ta.

Lisaks puudutatakse albumil ühiskondliku infomüra teemat. "See on ka üks põhjus, miks inimesed võivad tunda, et sa ei tea, kes sa oled, sest sulle söödetakse nii palju infot sisse iga päev. Sa ei saagi teada, kes sa oled, kui sa arvad, et sa pead neid kõiki asju olema," arvas Pragi.

Albumilt leiab ka loo "Lihasööja", mis räägib kliimasoojenemisest. "Võiks ju loota, et noored hoolivad, aga sellest, mis ma näen enda ümber, siis kõik on tegelikult ikka suht apaatsed," rääkis Pragi. "Enamus ikka ei hooli," nõustus Ainsoo.

Pragi sõnul peaks lootust siiski elus hoidma. "Ma ise näen väga palju vaeva, et seda teemat inimeste ette tuua," ütles Pragi, kes lisaks läbi laulude teeb seda vabatahtlikutöö kaudu MTÜ-s Loomus mis tegeleb Eestis loomade õiguste kaitsmisega.

Veel on noortele oluline alkoholi ümber keerlevad mured, mida käsitletakse laulus "Kainus on haigus". "Kui ma käin kontsertidel, siis põhimõtteliselt kõik on jumalatäis kogu aeg ja mul on väga kahju näha seda," avaldas Pragi. "Ma näen, kui väga see mõjutab inimesi ja kui väga see liiga teeb, eriti kui näiteks alaealised joovad. Seda on nii kahju näha," märkis ta.

"Kõigil on erinevad põhjused, miks nad joovad. Mõnel elu ongi väga halvasti, mõndadel lihtsalt tundub, et oleks toredam, mõned on lihtsalt sõltuvuses," mõtiskles Pragi.