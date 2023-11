Noorte Eurovisioonil toimub hääletamine veebi teel

Noorte Eurovisioon toimub tänavu Prantsusmaal Nice'is. Erinevalt suurest Eurovisioonist ei toimu noorte lauluvõistlusel poolfinaale ja kõik 16 osalevat riiki astuvadki publiku ette suurel lõppkontserdil.

"Ma naudin laulmist ja kujutan ette, et olen üksinda kuskil, kus on palju inimesi ümber," on Eestit esindav Arhanna Sandra Arbma suureks etteasteks valmis. ETV lauluvõistluse "Tähtede lava" võitnud Räpina neiu on laulmisega tegelenud pisikesest peale, muusika kõrval meeldib talle joonistada ja teha videosid. "Ükskõik, mida ma teen, teen südamega," kinnitas ta.

Noorte Eurovisioonil toimub hääletamine teistel põhimõtetel kui suurel lauluvõistlusel. "Erinevalt suurest Eurovisioonist saavad eestlased hääletada ka Eesti loo poolt. See kõik käib veebihääletuse kaudu," selgitas produtsent Laura Kõrvits, kelle sõnul on rahva hääled üliolulised.

Hääletamine avatakse juba 24. novembril noorte Eurovisiooni kodulehel, kus saab hääletada kuni 26. novembri otseülekande alguseni. "Siis pannakse korraks hääletus kinni ja kui kõik laulud on kõlanud, on veel 15 minutit aega hääletada." Laura Kõrvits lisas, et veebihääletuse kõrval on igal maal ka žürii, kes koosneb nii täiskasvanutest kui ka lastest.

Arhanna esindab Eestit võistluslooga "Hoiame kokku", mille algse viisi autor on ta ise ja millele tegi sõnad sõbranna Rael Laikre. "Meil oli üks õhtu igav ja mõtlesime, et teeme laulu," meenutas ta. Noorte Eurovisioonil esitatavat laulu aitas viisi osas huvitavamaks muuta Karl-Ander Reismann ja sõnadega toimetamisel oli abiks Leelo Tungal. Laulu mõte on Arhanna sõnul lihtne: "Hoiame kokku – nii on meil on lootust."

Ka ERR-i elamussaadete peatoimetaja Karmel Killandi usub, et laulu teeb eriliseks, et see on algselt sündinud kahe sõbranna koostöös: "See toob sinna sisse erilise hinge." 2003. aastal alguse saanud noorte Eurovisioonil osaleb Eesti sel aastal esimest korda, kuid unistatud on sellest juba ammu. "Mul on tõesti hea meel, et me tänavu esmakordselt võtame osa. Veel on väga raske öelda, kas sellest saab traditsioon. Ma väga loodan, et see on nii," ütles Killandi. Tema sõnul on noorte Eurovisiooni võlu seegi, et lisaks andekate noorte Euroopasse viimisele annab see hoogu ka siinsele loomingule. "Noorte Eurovisioonile peab esitama uhiuue laulu. Nii sünnib ka Eesti noortele ja lastele laule juurde."

Prantsusmaale suundub Arhanna koos saatjatega nädal aega varem, sest ees ootavad proovid ja kohapeal filmitakse kõikide osalejatega ka postkaardid. Karmel Killandi sõnul on Prantsusmaal toeks seegi, et korraldajate seas on ka mitu eestlast: EBU meeskonnas töötab eestlane Gert Kark ja teleülekandega on seotud režissöör Marek Miil, kes on aastaid Eurovisioonil saateid teinud.

Noorte Eurovisiooni vahendavad 26. novembril kell 17 otseülekandes ETV2 ja ETV+ ning ERR-i portaal. ETV2 toob samal päeval kell 15.30 ekraanile lühisaate "Meie Arhanna". Kokkuvõtet noorte Eurovisioonist ja lavatagusest melust näitab ETV erisaates 1. detsembril.