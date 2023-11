Piip ja Tuut teatripublikust: väike vaataja tegutseb täpselt nii nagu suur inimene

Männamäe sõnul tuli talle taoline üleskutse mõningase üllatusena, kuid nentis, et Piip ja Tuut teevad ka sellist teatrit, kus enda publikuga pidevalt suheldakse. "Väga palju pole võimalik neil end lösakile lasta," muigas ta.

Tross tõi välja, et kui publikus avastatakse keegi telefonist, kelleks on üldiselt lapsevanem, jäetakse etendus seisma ning vastav inimene võetakse fookusesse. "Lõpuks kerime nii kaugele, et ka publikule muutub see asi koomiliseks," ütles ta.

Tross nentis, et kui Piip ja Tuut saavad etenduse seisma jätta, siis igas teatris see loomulikult võimalik pole. Siiski tõi ta välja näite aastate eest Vanemuises nähtud Shakespeare'i tükist, milles näitlejad laval hangusid, kui üks vanem naisterahvas oma mobiili ei suutnud vaigistada. "See oli juba visuaalselt väga huvitav efekt ja nii kaua oldigi kuniks asi rahunes maha," rääkis Tross.

Tross nõustus, et noortele suunatud üleskutse on vajalik, kuid asja juured peituvad tema hinnangul märksa sügavamal. "Väikene vaataja tegutseb täpselt nii nagu suur inimene ehk väike inimene kasvab ja areneb matkides," arvas Tross. "See kurjajuur on ikkagi suurtes inimestes, meis vanemates, meis õpetajates, meis, kes me oleme sellele väikesele vaatajale eeskujuks," lisas ta.

Männamäe ütles, et ei saa eeldada, et lapsed teaksid esimesest hetkest, kuidas teatris käituda tuleb. "Mõeldes koroonaaja peale, on väga palju lapsi, kes võib-olla ei olegi sattunud ühiselt teatrisse. Siis me neile ütlemegi, kuidas teatris käitutakse. Kuskilt see kasvatus peab hakkama," rääkis ta.

Männamäe sõnul on vahel teatrisaali sattunud õpetajaid, kes ei sega telefoniga, vaid laste korrale kutsumisega. "Ma olen näiteks peatanud etenduse ja öelnud õpetajale, et ole hea, mine istu, lase neil vaadata. Ta tuleb esimese rea ette tagumikuga lava poole ja püüab lastele pingsalt selgeks teha, kuidas käituda, et ei naera nii valjusti siin, aga ometi on koht, kus oleks vaja naerda," rääkis Männamäe. "Ma arvan, et see töö tuleks teha enne ära," lisas ta.

Tross märkis, et kuigi üleskutse teatrisaalis korda hoida puudutab üksikuid juhtumeid, siis on see vajalik justnimelt selleks, et halvad kombed ei muutuks üldlevinuks. "Kui teatrisaalis on üks segaja, siis on kõik ülejäänud vaatajad ka segatud," sõnas ta.