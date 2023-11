PÖFF-il osalev Eesti juurtega režissöör: mind on hämmastavalt soojalt vastu võetud

Kanadast pärit eesti juurtega režissöör Karl Raudsepp Hearne, kes osaleb oma filmiga "G" Pimedate Ööde filmifestivalil, rõõmustas "Ringvaates", et eestlased on ta väga hästi vastu võtnud.

Möödunud laupäeval toimus PÖFF-il Raudsepp Hearne'i filmi "G" maailma esilinastus. Mehe sõnul räägib film salapärasest vanemast naisest, kes tahab tema elu hävitanud eestkostjale kätte maksta.

"See on väga vintske ja ebatavalise vanadaami portree. Reeglina ei näe vanemaid naisi kunagi sellises rollis. See on sünge põnevik ja kättemaksufilm. See vanem naine haarab kontrolli oma saatuse üle," avaldas režissöör.

Eestiga on Karl Raudsepp Hearne seotud isa kaudu. Nimelt põgenes filmimehe vanaisa, kelle eesnimi oli samuti Karl, sõja ajal koos perekonnaga Eestist.

"Nad ei läinud otse Põhja-Ameerikasse, vaid sattusid Saksamaale põgenikelaagrisse. Minu isa ja tema vennad-õed veetsid esimesed eluaastad väga karmides tingimustes. Siis jõudsid nad Kanadasse," selgitas ta.

Kuigi film jõudis publiku ette esimest korda Eestis, tunnistas Raudsepp Hearne, et filmiga seotud inimesed survestasid teda "G" esilinastust Eestis mitte tegema. "Ma ei taha jätta muljet, et nad alahindasid festivali, sest tänapäeval on lausa vastupidi. Tallinnas toimuv filmifestival on maailma staabis tähtsamaks ja edukamaks muutunud, see on väga prestiižikas festival."

Seda, et tal on Eestiga oma seos, et rääkinud režissöör esialgu ei filmiga seotud inimestele ega ka PÖFF-i korraldajatele.

"Kui festivali direktor oli meile toreda kutse saatnud, siis kirjutasin talle ja küsisin, kas ta teab, et olen pooleldi eestlane. Ta oli sellest šokeeritud. Ma ei öelnud seda ka kellelegi, kes filmi juures töötasid. Nad kuulsid mu eesti juurest esilinastusel. Ma ei tahtnud, et see otsustamist kuidagi lahjendaks, aga ma pean tunnistama, et emotsionaalselt ja isiklikus plaanis tahtsin ma väga Eestisse tulla. Ma olin võib-olla pisut kallutatud, aga minu arust on see hämmastav festival," rääkis ta.

Kuigi reisiväsimus ja maailma esilinastus on kurnavalt mõjunud, on filmimehe sõnul temasse Eestis hämmastavalt soojasse suhtutud.

"Algul festivali inimesed, aga eriti eriliseks muutis asja see, et kõik sugulased tulid esilinastusele. See oli väga liigutav. See oli väga konkreetne esmamulje Eestist, aga see oli uskumatu ja väga võimas kogemus," rõõmustas ta.