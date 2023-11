"Pealtnägija": Eestis toodetakse Putinit ja Kremlit pilkavat satiirsarja

Kümme päeva tagasi valmis Putinit ja tema õukonda teravalt pilava nuku-show "Uued nukud" kõige värskem ehk teine osa, mida fännid üle maailma, isegi Venemaal, saavad Youtube'i vahendusel vaadata.

Ilmselt vähesed tänaseks juba sadu tuhandeid vaatamisi kogunud satiiriprojekti nautijad teavad, et sarja nukud on tehtud Eestis ning võttedki toimuvad meie näitlejate ja tehnilise meeskonna kaasabil, sest Venemaal on kõik poliitilise huumori kraanid ammu kruustangidega kinni keeratud.

Praegune nuku-show on otseselt inspireeritud 1995. aastal alustanud, Venemaal toodetud ja kuue aasta jooksul ka NTV-s ametlikult näidatud seriaalist "Kuklõ", mida kirjutas ülipopulaarne juudi päritolu humorist ja saatejuht Viktor Šenderovitš, kes elab praegu paguluses Poolas. Sarja saatis fenomenaalne menu ja see tegi asjatundjate sõnul teostuselt silmad ette isegi Prantsuse ja Kanada analoogidele.

"See venelaste "Kuklõ" oli toona kõige uhkem ja kallim produktsioon. Oli näha, et sinna oli tõeliselt kõva nuts sisse topitud. See oli kallilt tehtud ja väga kihvt, vingete näitlejatega. Kohati ei saa aru isegi, kuidas nad seda tegid – näitleja oleks nagu nuku sees, ilmselt ongi," rääkis "Uute nukkude" loominguline nõustaja Hardi Volmer.

"Kuklõ" kadus Vene televisioonist 2001. aastal, samal aastal läks Eestis eetrisse esimene jagu poliitikuid ja päevapoliitikat pilavast sarjast "Pehmed ja karvased", mille stsenaristid olid Toomas Kall ja Gert Kiiler ning režissöör Hardi Volmer. 12 aasta jooksul naerutasid pehmed ja karvased rahvast ETV-s ja Kanal2-s kokku 298 osas, millest viimane läks eetrisse 2013. aastal.

Kui Kreml algatas 2022 veebruaris Ukraina vastu täiemahulise sõja ning hulk vene kultuuri- ja ajakirjandustegelasi agressorriigist põgenes, tärkas nende seas idee "Kuklõ" uuesti ellu äratada. Läbi ühiste tuttavate jõuti Hardi Volmerini. "Kuklõ" uue põlvkonna nukud on tema joonistatud ja Eesti meistrite teostatud. Enamik projekti osalistest püsib aga varjus, sest mitmed neist on Venemaaga kasvõi läbi sugulaste seotud.

Võttepaiku ja aegasid Eestis hoitakse kitsas ringis, ehkki mõni taust võib siinsele vaatajale tuttav ette tulla. Lisaks kohalikule tehnilisele meeskonnale osaleb nuku-show's ka kuus andekat Eestis elavat noort näitlejat, kellest üks – Roman Maksimuk Vene Nukuteatrist – kõhkles samuti, aga otsustas intrigeeriva pakkumise siiski vastu võtta.

"On oluline, kuidas sa poliitikat vaatad, mida see sinu jaoks tähendab, kas sa osaled selles otse – see on üks asi. Aga kui ma olen näiteks nukuteatris näitleja, siis poliitika on minu jaoks materjal ja need inimesed, kes selles poliitikas midagi teevad, see on minu jaoks materjal, hästi huvitav materjal," rääkis Maksimuk.

Kui "Pehmete ja karvaste" tegelaste puhul olid Andrus Ansipil Tõnu Oja käed ja Laine Jänesel Piret Kalda hääl, siis "Novõje Kuklõ" puhul mängib kõik hääled sisse üks vene parodist oma kodus. Ja seda mitte Eestis, nii et kohalikud näitlejad peavad võttel sünkrooni ajama mitte ainult nuku miimika ja käed, aga ka heli – ehk et õiges rütmis nuku suud liigutama.

Kõige vähem on Volmer rahul Putini nukuga. "See oli kõige esimene nukk, mida tegema hakati ja ma ikkagi astusin vana reha otsa, sest teda sai karikeeritud. Enamikule nukkudest olen ma ise joonised teinud, aga seda ma rõhutatult karikeerisin. Tulemus on see, et Putin on armsakene, siuke nunnu! Sellest on jube kahju, selle Putini tahaks täiesti ümber teha," nentis ta.

Et Venemaa tsensorid püüavad klippe kogu aeg maha võtta ja autorid panevad neid jälle uuesti üles, peab Kremli-pila leidmiseks Youtube'is teatavat leidlikkust üles näitama. Plaani kohaselt saab aga Eesti televaataja "Uute nukkude" kohati ka pikantsetele naljadele peagi kaasa elada näiteks Jupiteri vahendusel.