Ewert Sundja: ükskõik millise draakonite albumi võiks uuesti välja anda

Ewert and The Two Dragons osaleb esimest korda Eesti Laulul looga "Hold Me Now". Hetkel on bändil käsil ka uue albumi koostamine, mis loodetakse välja anda järgmise aasta jookul. "Vikerhommikus" andsid Ewert Sundja ja trummar Kristjan Kallas ülevaate bändi hetke tegemistest.

Draakonite viimase albumi "Hands Around the Moon" ilmumisest on nüüdseks saanud viis aastat. Sundja hinnangul on kogu draakonite materjal ajaproovile hästi vastu pidanud. "Ükskõik millise albumi võiks praegu uuesti välja anda," sõnas Sundja. "Eks ta ole üsna ajatu saundiga," lisas Kallas.

Eesti Laulul osaletakse see aasta esimest korda, kuigi mõtteid mõlgutati selle üle juba eelmisel aastal. Hetkel on bändil töös ka järgmisel aastal ilmuv uus album. "Kuidagi läks niimoodi, et meil üks demo hakkas valmis saama oktoobrikuu jooksul, et lugu saab valmis ja saadame ära," rääkis Kallas.

Saatejuht Sten Teppani sõnul, kes kuulus Eesti Laulu žüriisse ja on lugu juba kuulnud, on uus laul selgelt draakonite nägu. "Ma arvan, et see on iga laulja unistus, kui ta suudab niimoodi laulda, et ta hääl on kuidagi eristatav. Olgu need siis tema isiklikud maneerid, mis on hästi äratuntavad, tämber või kõik asjad koos – see teebki ühest heast lauljast hea laulja," arvas Sundja.

"Hold Me Now" muusikavideo jaoks on tehtud üleskutse saata bändile lühikesi videoklippe, millel oma lähedasi kallistatakse. Klippidest monteeritakse kokku muusikavideo. "3 sekundit kuulsust garanteeritud," muigas Kallas. "Mitte ainult meie, vaid ka need inimesed saavad mingisuguse toreda mälestuse tegelikult," lisas ta.

Albumiga ollakse hetkel poole peal. "Seekord me püüame oma jõududega hakkama saada, tagasi juurte juurde. Aasta teises poole siis äkki näeb ilmavalgust," ütles Kallas. "Praegu on kirjutamise ja vorpimise faas," lisas Sundja.