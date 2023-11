Jõhvi balletifestivalil esinev Virsky toob kaasa kolm tonni kostüüme

"Festivali külalised tulevad Ukrainast ja nende rikkalik programm rõõmustab nii silma kui kõrva," ütles Mihhail Kastritski, Jõhvi balletifestivali produtsent ja Jõhvi kontserdimaja juht. "Tahame sel aastal pakkuda publikule kõrgetasemelist Ukraina kunsti. Kahjuks ei saa Harkivi ooperi- ja balletiteater praegu Harkivis töötada, sest seal käib sõda ja seepärast tuuritavad nad kogu aeg Euroopas ringi, Jõhvi tulevad nad Saksamaalt."

Kastritski sõnul on Pavlo Virskõi nimeline Ukraina riiklik rahvatantsuansambel Ukraina visiitkaart, kes on esinenud rohkem kui 80 maailma riigis. "Euroopas ega ka maailmas pole teist sarnast rahvatantsuansamblit," ütles ta. "Laval astub üles 50 tantsijat, kes toovad endaga kaasa kolm tonni kostüüme, mis on täiesti ainulaadsed. Nad tegid just tuuri Jaapanis, kus anti kahe kuu jooksul 44 kontserti täissaalidele. Trupp tantsib maailmakuulsa koreograafi Pavel Virsky tantse. Tegemist on lummava showga, kus ainuüksi ühes tantsus on kokku 17 trikielementi."

"Klassikalist balletti saab festivalil nautida Mõkola Lõssenko nimelise Harkivi rahvusliku akadeemilise ooperi- ja balletiteatri esituses," ütles Kastritski. "Laupäeval toimub balletigala ning näha saab balletti "Giselle", pühapäeval laste balletietendust "Lumivalgeke ja 7 pöialpoissi".