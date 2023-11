Disainipäeva korraldaja: disain ümbritseb meid absoluutselt kõikjal

Sel laupäeval toimub esimest korda kolme disainientusiasti korraldatud Pärnu Disainipäev, kus üle linna saab kuulata vestlusi disaineritega, osaleda töötubades ja arhitektuurituuridel ning külastada suurt moeturgu. Korraldajate sõnul on päeva eesmärk näidata, et disain on absoluutselt kõik, mida me enda ümber näeme.

Õhinapõhiselt korraldatud Pärnu Disainipäeva eestvedajateks on Pärnu ettevõtlikud naised Liisa Mägi, Kati Vaas ja Kaydi Tomson. "Disainipäeval on ka oma eellugu," ütles Liisa Mägi. "Pärnumaa Arenduskeskuse eestvedamisel on Pärnus väga aktiivne naisettevõtjate kogukond, kuhu kuulub 600 naist. Ühiselt korraldatakse inspiratsioonipäevi, külastatakse kunstnike ja disainerite ateljeesid või mõnda tootmisettevõtet. Kevadel külastasime Taani disainimessi, mis oli väga huvitava ülesehitusega."

"Kui tavaliselt toimuvad messid suures messihallis, siis Taanis jalutasime mööda Kopenhaagenit ning jälgisime äpi kaudu, kus on ateljeed ja töötoad, mida võiks külastada," meenutas Mägi. "Iga ukse peal oli kolm õhupalli, mis tähistasid kohta, kuhu võis sisse astuda. Ühes ateljees rääkis noor disainer toreda loo oma auhinnatud lambi kohta. Algselt oli lamp mõeldud sümmeetrilise ümmarguse lambina, aga tööprotsessis kukkus lamp maha ja läks ühest otsast lömmi. Disainer vaatas seda lampi ja leidis, et nii on hoopis kihvtim ja nüüd ta teebki lampidele sellise jõnksu sisse."

"Taani messil tuligi meil mõte, et Pärnus võiks samasugune sündmus olla. Tegijaid on Pärnus ju väga palju," ütles Mägi, kelle sõnul lähtub disainipäev ideest, et disain on tegelikult kõik, mida me enda ümber näeme. "Tahtsimegi inimestele näidata, et disain ümbritseb meid kõikjal, alates ukselingist kuni hommikukohvini välja."

"Päevaprogramm on jaotatud kolme ossa. Üks osa on erinevad vestlused ja töötoad, mis toimuvad üle terve Pärnu linna, kus saab midagi teha või nõu küsida. Teine plokk on arhitektuurituurid, kus käiakse tutvumas eriliste koolide ja hotellidega ning kolmas osa on Pärnu keskuses toimuv moeturg, kus disaineritega vesteldakse ning toimuvad pikemad jutuajamised."