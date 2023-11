Trummi ja bassi pioneerid Dzheims ja Ninja andsid välja uue albumi

Duo sõnul on album eelkõige tagasivaade aastatuhande vahetuse Eesti

trummi ja bassi ning alternatiivmuusika maastikule. Helilisi ja sõnalisi viiteid leiab nii toonastele tantsupõrandahittidele, klubidele, peoseeriatele- ja paikadele, mida esimesed dnb entusiastid väisasid.

"Vanakool to the max, sound on toores, aga selle eest küps," ütlevad mehed ise. "Paiguta end ajas veidi üle 20 aasta tagasi. Trummid peksavad pähe, bass keerutab sisikonda – oled reivil. Võid viibida nii kunstiülikooli ehk ERKI parkettpõrandaga aulas kui selle all keldris asuvas väikeses netikohvikus Enter. Või hoopis endises elektrotehnikatehases Kalinin. Igal juhul on su juuksed sorakil ja särk märg nagu kalts. Sest muuusika on nii rets, et sa ei suuda paigal seista. Ja miks peakski – esimese bussini on ju veel s*taks aega."