Eurovisiooni lauluvõistlus sai püsiva tunnuslause

Euroopa Ringhäälingute Liit (EBU) ja Rootsi Televisioon (SVT) kuulutasid välja, et nii tänavuse kui ka kõigi järgnevate Eurovisiooni lauluvõistluste tunnuslauseks saab "United By Music".

Tunnuslause lõi käesoleval aastal BBC, et väljendada koostööd Ühendkuningriikide, Ukraina ja eelmise lauluvõistluse korraldajalinna Liverpooli vahel. Tunnuslause väljendab muusika võimet ühendada omavahel inimesi üle maailma.

2002. aastast on igal Eurovisiooni lauluvõistlusel (va 2009) olnud oma tunnuslause. Tugeva ja püsiva tunnuslause abil tahetakse luua järjepidevust tulevaste Eurovisiooni lauluvõistluste vahel.

"Läbi püsiva tunnuslause loome me enda sõnumiga, et muusika ühendab kõiki järjepidevust. See on ideaalne tunnuslause, et rõhutada kaasavust, võrdsust, universaalsust ja mitmekesisust läbi muusika," ütles EBU pressiteates Eurovisiooni juht Martin Österdahl.

Eurovisiooni lauluvõistlus toimub Rootsis Malmös 9.–13. maini.