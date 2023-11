Lonitseera avaldas jõulualbumi

Lonitseera sõnul on plaadi eesmärgiks tekitada positiivset pühadeootust. "Eestis on varem jõulualbumiga lagedale tulnud mitmed armastatud artistid nagu Ummamuudu, Karavan ja Birgit, kuid miskipärast see rida eriti ei täiene. Hooajaline muusika on omal kohal ning Fixi jaanipäevalaulu kingadeni jõudmiseks peab kuskilt alustama," muheles bändi kunstiline juht Kaisa Kuslapuu.

Albumil teevad lisaks Koeru muusikakooli flöödiõpilastele kaasa näitlejad Priit Strandberg ja Märt Avandi ning laulja-laululooja Haldi Välimäe. "See plaat äratab nii mõnegi vana jõululaulu uuele elule. Näiteks satub kingseppa ootav hanepoeg petuskeemi ohvriks ning "Haldjate jõuluöö" kaaperdavad keskpärased lauljad, kes mõtlevad vaid tuludeklaratsioonist ja sellest, et detsembris toimub liiga vähe kontserte. Õnneks on albumil ka kaks sügavama sisuga talvelaulu, mis aitavad pühadetunnet soojusega vastu võtta," ütles Kuslapuu.

Ansamblisse kuuluvad lisaks Kaisa Kuslapuule veel Katariina Tirmaste (flööt, taustvokaal), Kristin Kaha (taustvokaal), Mart Nõmm (kontrabass) ja Tõnis Kirsipu (löökpillid). Albumi salvestas ja järeltöötles Sten-Olle Moldau, visuaali tegi Katarina Skott.

Plaat ilmub digilevis. Salvestamisprotsessist valminud lühidokumentaal "Loni jõulud" esilinastub 9. detsembril kell 20 Tartu Elektriteatris. Dokumentaali režissöör on Raul Markus Vaiksoo.