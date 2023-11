Ööhaldjad: alaealistel on narkootikumidele kergem ligipääs kui alkoholile

Ööhaldjad ehk kaine peo abilised on eelmisel aastal loodud organisatsioon, mis hoolitseb uimastite või alkoholiga liialdanud peoliste eest. Ööhaldjas Marit Oja ütles "Ringvaatele", et narkootikumid on täna lihtsasti kättesaadavad ja senised meetmed pole töötanud.

"Kui keegi vajab abi, siis hüppame meie välja, võtame oma Mary Poppinsi kotist asju välja ja aitame," ütles üks ööhaldjatest Lisanne Kabel.

Ööhaldjate tööriistade hulka kuuluvad ka pulgakommid ja nätsud. "Need lähevad inimestele, kes on stimulante tarvitanud ja kelle lõug natukene krambitab. Selleks, et nad uimasti mõju all suu limaskesta ja keelt ära ei näriks," selgitas Oja.

Ööhaldja vahetus kestab keskmiselt kuus tundi. "Keskööst alustame, vahel natuke varem ja kuuest saab koju magama minna," ütles Kabel ja lisas, et täiesti intsidendivaba vahetust veel ei ole olnud. Kabeli sõnul vajatakse kõige rohkem abi kella 3 ja 4 vahel.

Enne ööhaldjate tööpäeva lepitakse klubiga kokku mis asju võib jagada, kuidas süsteemid toimivad ja võimalusel otsitakse ruum, kus abivajajat turgutada. "Vahetuse ajal käime ringi, hoiame silma peal. Kui keegi tundub liiga suures joobeastmes, siis astume ligi ja küsime, kas tal on kõik hästi," ütles ööhaldjas Marit Oja.

Ööhaldjad tunneb peokohtades ära särkide järgi kus on kirjas "Kõik OK?". Oja sõnul on särgist abi ka olukorras, kus muusika on väga vali ja abivajaja ei kuule, mis temalt küsitakse. Siis saab lihtsalt särgil olevale tekstile osutada.

Lisaks pakuvad haldjad joogikaitsevahendeid. "Need näevad välja nagu väikesed kondoomid. Need saab lahti rullida ja oma joogitopsile peale panna. See aitab vältida korgijoogi või muude soovimatute ainete poetamist kellegi klaasi sisse," ütles Oja.

Oja on kindel, et narkootilisi aineid tarvitatakse igas ööklubis. "Meil on põhjalik koolitusprogramm, kus me räägime erinevatest narkootilistest ainetest, klassifikatsioonist, nii-öelda positiivsetest mõjudest ehk põhjustest, miks inimesed neid teevad ja negatiivsetest mõjudest või ohtlikest olukordadest, mis nendest tekkida võivad ning kuidas inimest siis aidata," selgitas Oja.

Hetkel on narkootikumid Oja sõnul pigem kergesti kättesaadavad. "Mind on hirmutanud info, et alaealiste sõnul on neil kergem ligipääs narkootikumidele kui alkoholile," ütles Oja.

Ka üledoosisurmad on viimaste aastatega kasvanud. "Mida me siis teeme? Kampaaniad pole väga töötanud, narkootikumide keelustamine samuti mitte ja viimase 30 aasta jooksul on tarvitamine olnud Terviseameti statistika järgi ainult tõusulaines," rääkis Oja.